9:30 से 5 बजे तक एग्जाम... गुरुग्राम यूनिवर्सिटी ने कॉपी-मोबाइल पर लगाया कड़ा पहरा
गुरुग्राम यूनिवर्सिटी से जुड़े कॉलेजों में सेमेस्टर परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। परीक्षा केंद्रों पर सख्ती बरती जा रही है, छात्रों के एडमिट कार्ड जांचे ज ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। गुरुग्राम यूनिवर्सिटी (GUV) से जुड़े कॉलेजों में सेमेस्टर एग्जाम शुरू हो गए हैं। एग्जाम सेंटर्स पर सख्ती देखी गई। स्टूडेंट्स के एडमिट कार्ड चेक किए गए। इनविजिलेटर के अलावा दूसरे स्टाफ के लिए मोबाइल फोन इस्तेमाल करने पर रोक थी।
गुरुग्राम यूनिवर्सिटी ने इस बारे में सभी कॉलेजों को निर्देश जारी किए हैं। एग्जाम अलग-अलग शिफ्ट में हुए। द्रोणाचार्य गवर्नमेंट कॉलेज की प्रिंसिपल डॉ. पुष्पा अंतिल ने बताया कि दूसरे दिन एग्जाम ठीक-ठाक हुए। एग्जाम दो शिफ्ट में हुए। कुछ स्टूडेंट्स थोड़ी देर से पहुंचे, लेकिन उन्हें एग्जाम देने का मौका दिया गया।
पहली शिफ्ट सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक चली। स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत नहीं हुई। कॉलेज में बाहरी लोगों का आना मना है।
इसके अलावा, IGNOU के एग्जाम भी शुरू हो गए हैं। कॉलेज में तीन रेगुलर एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं। इसके अलावा, IGNOU और SIASTE के एग्जाम के लिए भी दो सेंटर तैयार किए गए हैं।
