9:30 से 5 बजे तक एग्जाम... गुरुग्राम यूनिवर्सिटी ने कॉपी-मोबाइल पर लगाया कड़ा पहरा

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। गुरुग्राम यूनिवर्सिटी (GUV) से जुड़े कॉलेजों में सेमेस्टर एग्जाम शुरू हो गए हैं। एग्जाम सेंटर्स पर सख्ती देखी गई। स्टूडेंट्स के एडमिट कार्ड चेक किए गए। इनविजिलेटर के अलावा दूसरे स्टाफ के लिए मोबाइल फोन इस्तेमाल करने पर रोक थी।

गुरुग्राम यूनिवर्सिटी ने इस बारे में सभी कॉलेजों को निर्देश जारी किए हैं। एग्जाम अलग-अलग शिफ्ट में हुए। द्रोणाचार्य गवर्नमेंट कॉलेज की प्रिंसिपल डॉ. पुष्पा अंतिल ने बताया कि दूसरे दिन एग्जाम ठीक-ठाक हुए। एग्जाम दो शिफ्ट में हुए। कुछ स्टूडेंट्स थोड़ी देर से पहुंचे, लेकिन उन्हें एग्जाम देने का मौका दिया गया।