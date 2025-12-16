आंखों के सामने जल गई सपनों की THAR, चपेट में आई वैगनआर भी हुई राख; गुरुग्राम में बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। हरियाणा में गुरुग्राम जिले के पटौदी क्षेत्र स्थित सिधरावली गांव में सोमवार रात अज्ञात बदमाशों ने घर के बाहर खड़ी थार गाड़ी में आग लगा दी। लपटों से पास खड़ी वैगनआर कार भी जल गई। गाड़ियां घर के काफी करीब खड़ी होने के कारण मकान में भी नुकसान पहुंचा है।

