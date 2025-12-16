आंखों के सामने जल गई सपनों की THAR, चपेट में आई वैगनआर भी हुई राख; गुरुग्राम में बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम
जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। हरियाणा में गुरुग्राम जिले के पटौदी क्षेत्र स्थित सिधरावली गांव में सोमवार रात अज्ञात बदमाशों ने घर के बाहर खड़ी थार गाड़ी में आग लगा दी। लपटों से पास खड़ी वैगनआर कार भी जल गई। गाड़ियां घर के काफी करीब खड़ी होने के कारण मकान में भी नुकसान पहुंचा है।
थार के मालिक रमन यादव ने बताया कि वे रात को परिवार सहित घर में सो रहे थे। रात एक बजे अचानक शोर सुनकर बाहर निकले तो थार जल रही थी। आग की लपटें इतनीतेज थीं कि देखते-देखते वैगनआर में भी आग लग गई। आग बुझाने के प्रयास शुरू किए गए, लेकिन तब तक दोनों गाड़ियां जल चुकी थीं।
रमन यादव ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और अज्ञात बदमाशों के खिलाफ शिकायत दी है। फिलहाल बदमाशों की पहचान नहीं हो पाई है और घटना के पीछे की वजह का भी पतानहींचल सका है।
रमन यादव ने बताया कि कुछ महीने पहले थार के शीशे तोड़े गए थे, तबभीपुलिसथाने में शिकायत दी थी। ग्रामीणों में इस घटना से दहशत का माहौल है। बिलासपुरथाना पुलिस सीसीटीवीफुटेज और पूछताछ के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है।
