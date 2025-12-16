गुरुग्राम पुलिस का ‘चालान नहीं, सलाम मिलेगा’ अभियान: सात दिन में 17,584 चालान, वसूला 1.61 करोड़ का जुर्माना

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। यातायात पुलिस की ओर से सड़क अनुशासन और दुर्घटनाओं पर नियंत्रण के उद्देश्य से चलाए जा रहे चालान नहीं, सलाम मिलेगा अभियान के तहत कार्रवाई का क्रम जारी है। पुलिस उपायुक्त यातायात डा. राजेश मोहन के निर्देशन में सात दिनों में कुल 17,584 चालान किए गए, जिनसे एक करोड़ 61 लाख 96 हजार 400 रुपये का जुर्माना लगाया गया।

8 से 14 दिसंबर के बीच की गई कार्रवाई यह कार्रवाई पुलिस उपायुक्त यातायात के मुताबिक बीती आठ से 14 दिसंबर के बीच यातायात पुलिस की टीमों द्वारा 12,297 चालान किए गए, जिनमें रांग साइड ड्राइविंग में 1607, रोड मार्किंग उल्लंघन में 735, पिलियन राइडर बिना हेल्मेट में 895, बिना सीट बेल्ट में 984, ड्राइवर बिना हेल्मेट में 870, ड्रंक एंड ड्राइविंग में 271, रांग पार्किंग में 922, डेंजरस यूटर्न में 358 और लेन चेंज में 584 जैसे मामले प्रमुख रहे। वहीं कैमरों के माध्यम से पांच हजार 287 चालान किए गए, जिनमें ओवरस्पीडिंग में 2747, लेन चेंज में 1951 और नो एंट्री में 316 आदि चालान शामिल हैं।

सड़क सुरक्षा पर भी विशेष ध्यान उन्होंने बताया कि सड़क सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एनएच-48, द्वारका एक्सप्रेसवे और मुंबई एक्सप्रेसवे पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। एनएचएआइ कैमरों और ड्रोन तकनीक की मदद से ओवरस्पीडिंग और लेन चेंज करने वालों पर सख्त कार्रवाई की गई, खासकर NH-48 और द्वारका एक्सप्रेसवे पर लेन चेंज के 1951 चालान किए गए।