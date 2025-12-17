गुरुग्राम के फाजिलपुर में ड्रेन कॉरिडोर में मिला अधजला शव, पुलिस ने शुरूउ की जांच

Language
    By Vinay TrivediEdited By: Kushagra Mishra
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 02:56 PM (IST)

    जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। बादशाहपुर थाना क्षेत्र में फाजिलपुर में ड्रेन कॉरिडोर में एक युवक का अधजला शव बरामद किया गया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अभी तक उसकी पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

    बादशाहपुर थाना पुलिस ने बताया कि बुधवार सुबह फाजिलपुर में रहने वाले कुछ लोगों ने कंट्रोल रूम में जले हुए शव की जानकारी दी थी। इस पर थाना पुलिस, एफएसएल और सीन ऑफ क्राइम टीम मौके पर पहुंची।

    जांच के दौरान युवक के पास से ऐसी कोई भी चीज नहीं पाई गई, जिससे उसकी पहचान की जा सके। युवक का शव आधा जल चुका था। पुलिस को घटनास्थल से एक शराब की बोतल मिली है। थाना पुलिस ने बताया कि युवक श्रमिक लग रहा है।

    आसपास के लोगों से पहचान करने की कोशिश की जा रही है। जल्द युवक की पहचान कर जानकारी सामने लाई जाएगी। अभी यह पता नहीं लग पाया है कि युवक की मौत कैसे हुई।

    हालांकि, आशंका यह है कि रात में शराब पीने के बाद युवक आग की चपेट में आ गया और उसकी मौत हो गई। वहीं कुछ लोगों ने यह भी आशंका जताई है कि युवक की हत्या कर उसके शव को जला दिया गया। फिलहाल पुलिस कई एंगल पर मामले की जांच कर रही है।

