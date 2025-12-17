गुरुग्राम के फाजिलपुर में ड्रेन कॉरिडोर में मिला अधजला शव, पुलिस ने शुरूउ की जांच

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। बादशाहपुर थाना क्षेत्र में फाजिलपुर में ड्रेन कॉरिडोर में एक युवक का अधजला शव बरामद किया गया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अभी तक उसकी पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

बादशाहपुर थाना पुलिस ने बताया कि बुधवार सुबह फाजिलपुर में रहने वाले कुछ लोगों ने कंट्रोल रूम में जले हुए शव की जानकारी दी थी। इस पर थाना पुलिस, एफएसएल और सीन ऑफ क्राइम टीम मौके पर पहुंची। जांच के दौरान युवक के पास से ऐसी कोई भी चीज नहीं पाई गई, जिससे उसकी पहचान की जा सके। युवक का शव आधा जल चुका था। पुलिस को घटनास्थल से एक शराब की बोतल मिली है। थाना पुलिस ने बताया कि युवक श्रमिक लग रहा है।