गुरुग्राम में पांच हजार की रिश्वत लेते पटवारी गिरफ्तार, ACB ने दर्ज किया केस

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। जमीन अधिग्रहण के बाद मुआवजे की राशि बैंक में ट्रांसफर कराने के लिए एक व्यक्ति से पांच हजार रुपये रिश्वत लेते हुए एसीबी गुरुग्राम की टीम ने पटवारी को गिरफ्तार कर लिया। इसके खिलाफ एसीबी गुरुग्राम थाने में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज कर लिया गया।

एसीबी की टीम ने बताया कि एक व्यक्ति ने गुरुग्राम एसीबी कार्यालय में आकर शिकायत दी थी कि उसकी जमीन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहण की गई थी। इस जमीन की मुआवजा राशि को पारिवारिक हिस्से के अनुसार उनके बैंक में ट्रांसफर करने के लिए वह जिला राजस्व कार्यालय पहुंचे थे। यहां अनुपम पटवारी ने उनसे बैंक में राशि ट्रांसफर करने के लिए दस हजार रुपये की रिश्वत मांगी।