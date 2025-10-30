Language
    2 करोड़ की फर्जी बैंक गारंटी का पर्दाफाश, गिरफ्तार हुए आरोपी ने पूछताछ में उगला सच

    By Vinay Trivedi Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 05:04 PM (IST)

    गुरुग्राम में एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को 56 लाख के माल के बदले 2 करोड़ की फर्जी बैंक गारंटी दी। शिकायत पर आर्थिक अपराध शाखा ने आरोपी राजेंद्र चेरूकुरी को गिरफ्तार किया। आरोपी की कंपनी ने अनाज उधार लिया था और भुगतान के लिए फर्जी बैंक गारंटी दी थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। गुरुग्राम में एक कंपनी द्वारा दूसरी कंपनी को 56 लाख रुपये का माल लेने के एवज में दी गई दो करोड़ रुपये की बैंक गारंटी फर्जी निकली। पीड़ित कंपनी मालिक की शिकायत पर आर्थिक अपराध शाखा द्वितीय ने मामले की जांच करते हुए एक आरोपित को मंगलवार को उद्योग विहार से गिरफ्तार कर लिया। इसकी पहचान तेलंगाना के मेडचल मलकाजगिरि जिले के रहने वाले राजेंद्र चेरूकुरी के रूप में की गई।

    18 सितंबर को मामले में आर्थिक अपराध शाखा द्वितीय ने उद्योग विहार थाने में केस दर्ज कराया था। पुलिस को दी गई शिकायत में एक व्यक्ति ने कहा था कि इसकी कंपनी फार मार्ट की ओर से भारतीय नेचुरल प्रोडक्ट कंपनी से व्यवसाय करने के लिए एक एग्रीमेंट किया था।

    इसमें भारतीय नेचुरल कंपनी द्वारा फार मार्ट को 14 अक्टूबर 2022 को दो करोड़ रुपये की बैंक गारंटी दी थी। फार मार्ट ने जब अपना माल यानी अनाज भारतीय नेचुरल प्रोडक्ट को बेचा। जिसकी राशि लगभग 56 लाख रुपये बकाया थी। जब फार मार्ट ने माल की राशि की अगुवाई करके बैंक गारंटी की राशि का उपयोग करना चाहा और बैंक से वेरिफिकेशन करने पर पता चला कि भारतीय नेचुरल प्रोडक्ट कंपनी द्वारा दी गई दो करोड़ की बैंक गारंटी फर्जी है। मामले की जांच करते हुए पुलिस ने फर्जी बैंक गारंटी देने वाले आरोपी राजेंद्र चेरुकुरी को गिरफ्तार कर लिया।

    आरोपित से पुलिस पूछताछ में पता चला कि इसकी कंपनी भारतीय नेचुरल प्रोडक्ट अनाज खरीदने का व्यवसाय करती है और यह वर्ष 2022 में कंपनी के काम से उद्योग विहार गुरुग्राम आया था। इस दौरान शिकायतकर्ता से इसकी मुलाकात हुई थी और इसने भारतीय नेचुरल प्रोडक्ट कंपनी के लिए फार मार्ट कंपनी से बहुत सारा अनाज उधारी पर ले लिया था।

    इसके पास भुगतान करने के लिए रुपये नहीं थे तो इसने धोखाधड़ी करके पीएनबी बैंक फर्जी गारंटी देकर फर्जीवाड़ा करने की वारदात को अंजाम दिया।