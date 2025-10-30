2 करोड़ की फर्जी बैंक गारंटी का पर्दाफाश, गिरफ्तार हुए आरोपी ने पूछताछ में उगला सच

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। गुरुग्राम में एक कंपनी द्वारा दूसरी कंपनी को 56 लाख रुपये का माल लेने के एवज में दी गई दो करोड़ रुपये की बैंक गारंटी फर्जी निकली। पीड़ित कंपनी मालिक की शिकायत पर आर्थिक अपराध शाखा द्वितीय ने मामले की जांच करते हुए एक आरोपित को मंगलवार को उद्योग विहार से गिरफ्तार कर लिया। इसकी पहचान तेलंगाना के मेडचल मलकाजगिरि जिले के रहने वाले राजेंद्र चेरूकुरी के रूप में की गई।

18 सितंबर को मामले में आर्थिक अपराध शाखा द्वितीय ने उद्योग विहार थाने में केस दर्ज कराया था। पुलिस को दी गई शिकायत में एक व्यक्ति ने कहा था कि इसकी कंपनी फार मार्ट की ओर से भारतीय नेचुरल प्रोडक्ट कंपनी से व्यवसाय करने के लिए एक एग्रीमेंट किया था।

इसमें भारतीय नेचुरल कंपनी द्वारा फार मार्ट को 14 अक्टूबर 2022 को दो करोड़ रुपये की बैंक गारंटी दी थी। फार मार्ट ने जब अपना माल यानी अनाज भारतीय नेचुरल प्रोडक्ट को बेचा। जिसकी राशि लगभग 56 लाख रुपये बकाया थी। जब फार मार्ट ने माल की राशि की अगुवाई करके बैंक गारंटी की राशि का उपयोग करना चाहा और बैंक से वेरिफिकेशन करने पर पता चला कि भारतीय नेचुरल प्रोडक्ट कंपनी द्वारा दी गई दो करोड़ की बैंक गारंटी फर्जी है। मामले की जांच करते हुए पुलिस ने फर्जी बैंक गारंटी देने वाले आरोपी राजेंद्र चेरुकुरी को गिरफ्तार कर लिया।