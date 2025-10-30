Language
    रात में 'कहां से आ रहे हो?' पूछा तो ले ली थी जान – मानेसर मुनीम हत्याकांड के आरोपी को पुलिस ने दबोचा

    By Anup Tiwari Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 04:46 PM (IST)

    गुरुग्राम पुलिस ने मानेसर मुनीम हत्याकांड के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसने मृतक से रात में 'कहाँ से आ रहे हो?' पूछा था, जिसके बाद विवाद हुआ और उसने हत्या कर दी। पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी है।

    हत्या का आरोपी पुलिस गिरफ्त में। जागरण

    जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। आईएमटी मानेसर थाना क्षेत्र में 22 अक्टूबर की सुबह सेक्टर सात आउटर रोड पर ट्रांसपोर्ट कंपनी के मुनीम गौरव सिंह की हत्या के मामले का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। थाना पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने तकनीकी सहायता लेकर एक आरोपी को बुधवार रात कांकरौला भांगरौला कट से धर दबोचा।

    उसकी पहचान उत्तर प्रदेश के महोबा जिले भरवाड़ा के रहने वाले अजय के रूप में की गई। पुलिस के मुताबिक सिर्फ रात में यह पूछने पर कि वह कहां से आ रहा है, इसी बात को लेकर विवाद के बाद आरोपी ने गौरव की हत्या कर दी थी।

    पुलिस के अनुसार गौरव 21 अक्टूबर की रात खाना खाने के लिए बाहर निकले थे। इसके बाद वह वापस नहीं लौटे। 22 अक्टूबर की सुबह उनका शव आइएमटी मानेसर के सेक्टर सात में आउटर रोड पर मिला था। इनके सिर और मुंह पर चाेट के निशान थे। 24 अक्टूबर की रात युवक की पहचान की जा सकती थी।

    उत्तर प्रदेश का रहने वाला था पीड़ित

    38 वर्षीय गौरव मूल रूप से उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के नगला मधुकर गांव के रहने वाले थे। वह यहां मानेसर के कांकरौला गांव स्थित गुजरात एनसीआर ट्रांसपोर्ट कंपनी में मुनीम थे। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि अपराध शाखा मानेसर व पुलिस थाना आइएमटी मानेसर की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए इस ब्लाइंड मर्डर का पर्दाफाश किया और आरोपित को पकड़ा।

    आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज के आधार पर आरोपित की पहचान की गई थी। पकड़े गए आरोपित अजय से पूछताछ में पता चला कि यह गुरुग्राम में दिहाड़ी श्रमिक का काम करता है। 21 अक्टूबर की रात जब यह काम करके आउटर रोड सेक्टर सात मानेसर से जा रहा था, तब वहीं रोड के पास गौरव बैठा हुए थे।

    गौरव ने इससे कहा कि इतनी रात को वह कहां से आ रहा है। इसी बात पर इनकी आपस में कहासुनी हो गई। आरोपित अजय ने हाथ में ले रखी बैसाखी गौरव के सिर पर मार दी और उसकी जेब से मोबाइल फोन व पर्स लेकर भाग गया। आरोपित के कब्जे से गौरव का मोबाइल फोन बरामद किया गया है।