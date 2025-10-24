कार-मोबाइल लूटने वाले दो आरोपी दबोचे, एयरपोर्ट जाने के लिए बुक की थी कैब

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। गुरुग्राम में भोंडसी थाना क्षेत्र में हुई कैब चालक से मारपीट व लूट के मामले में अपराध शाखा सोहना ने दो लुटेरों को काबू किया। आरोपितों की पहचान उत्तर प्रदेश के जिला गोंडा के गांव इमलिया निवासी मुकेश (25) व सूरज (22) के रूप में हुई है।



पीड़ित कैब चालक ने शिकायत देकर पुलिस को बताया कि वह बीती 15 अक्टूबर को एयरपोर्ट के लिए कैब बुक करके लोकेशन पर पहुंचा तो तीनों लड़के गाड़ी में बैठ गए। रास्ते में सेक्टर-69 के पास उन्होंने गाड़ी रुकवाकर ठेके से शराब खरीदकर पीने लगे।

