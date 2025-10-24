Language
    कार-मोबाइल लूटने वाले दो आरोपी दबोचे, एयरपोर्ट जाने के लिए बुक की थी कैब

    By Varun Trivedi Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 03:53 PM (IST)

    गुरुग्राम के भोंडसी इलाके में कैब चालक से मारपीट और लूटपाट के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने एयरपोर्ट जाने के लिए कैब बुक की थी। रास्ते में उन्होंने चालक के साथ मारपीट की और उसकी गाड़ी और मोबाइल लूटकर फरार हो गए थे। पुलिस ने आरोपियों को लूटी हुई कार और मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया है।  

    जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। गुरुग्राम में भोंडसी थाना क्षेत्र में हुई कैब चालक से मारपीट व लूट के मामले में अपराध शाखा सोहना ने दो लुटेरों को काबू किया। आरोपितों की पहचान उत्तर प्रदेश के जिला गोंडा के गांव इमलिया निवासी मुकेश (25) व सूरज (22) के रूप में हुई है।

    पीड़ित कैब चालक ने शिकायत देकर पुलिस को बताया कि वह बीती 15 अक्टूबर को एयरपोर्ट के लिए कैब बुक करके लोकेशन पर पहुंचा तो तीनों लड़के गाड़ी में बैठ गए। रास्ते में सेक्टर-69 के पास उन्होंने गाड़ी रुकवाकर ठेके से शराब खरीदकर पीने लगे।

    इस बीच एक लड़के ने कहा कि उसका पासपोर्ट छूट गया है वापस चलने के लिए राइड की डेस्टिनेशन भी चेंज कर दी। दोबारा गाड़ी से वापस वहीं पहुंच गई जहां से तीनों को पिकअप किया था।

    इस दौरान थोड़ा आगे चलने पर पीछे बैठे लड़के ने इसके मुंह को कपड़े से ढक दिया और मारपीट करने लगे। उसे गाड़ी से नीचे गिरा दिया और इसकी गाड़ी व मोबाइल लूटकर ले गए। भोंडसी थाना पुलिस ने शिकायत पर मामला दर्ज किया था।

    पुलिस पूछताछ में आरोपितों ने बताया कि आरोपित मुकेश व सूरज ने अपने अन्य साथियों के साथ गाड़ी लूटने की योजना बनाई थी। आरोपित सूरज गुरुग्राम में टैक्सी चलाता है व आरोपी मुकेश कोई काम नहीं करता है। दोनों लूटी गई कार व मोबाइल बेचने की फिराक थे। पुलिस मामले की आगे की कार्रवाई कर रही है।