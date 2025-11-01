गुड़गांव से गुरुग्राम : 60 साल का सफर, चार कॉलोनियों से ग्लोबल सिटी तक; मारुति ने बदली पहचान

संयुक्त पंजाब में इस क्षेत्र की हमेशा ही उपेक्षा रहती थी। अलग प्रदेश बनने के बाद हरियाणा ने अपनी अलग पहचान बनाई। प्रदेश को यह पहचान दिलाने में गुरुग्राम की सबसे अग्रणी भूमिका रही। चाहे आईटी सेक्टर हो चाहे, आटोमोबाइल की बात हो। गुरुग्राम हर क्षेत्र में अब प्रदेश की आर्थिक राजधानी के रूप में विकसित हो रहा है। - पवन यादव, संरक्षक, आइएमटी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन, मानेसर

गुरुग्राम ने हरियाणा को नई पहचान दी है। आईटी, आटोमोबाइल और रियल एस्टेट सेक्टर में तेजी से विकास ने इसे प्रदेश की आर्थिक राजधानी बना दिया है। यहां के उद्योग, प्रतिभा और बुनियादी ढांचे ने हरियाणा को वैश्विक मानचित्र पर स्थापित किया है। आज अंर्तराष्ट्रीय स्तर का शहर बन गया। - सुमित राव, अध्यक्ष, गुड़गांव इंडस्ट्रियल एसोसिएशन

हरियाणा की तरक्की की पहचान अब गुरुग्राम से जुड़ गई है। उद्योग, आइटी, स्टार्टअप्स और रियल एस्टेट के क्षेत्र में हुई प्रगति ने इसे प्रदेश की आर्थिक राजधानी बना दिया है। यहां का आधुनिक बुनियादी ढांचा, विश्वस्तरीय निवेश माहौल और युवा ऊर्जा हरियाणा को नई दिशा दे रहे हैं। गुरुग्राम न केवल विकास का केंद्र है, बल्कि हरियाणा की वैश्विक पहचान का प्रतीक भी बन चुका है। - अशोक कुमार जौनापुरिया, सीईओ व प्रबंधक निदेशक, एसएस ग्रुप