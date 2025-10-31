गुरुग्राम में सहरावन गांव के पास में बनने वाले टोल प्लाजा में फंस गया ये पेंच, बैठक में क्या उठे सवाल?

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। गुरुग्राम में दिल्ली-जयपुर हाईवे पर सहरावन गांव के नजदीक बनाए जाने वाले टोल प्लाजा में राष्ट्रीय सुरक्षा का पेंच फंस गया। गांव के नजदीक राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित संवेदनशील क्षेत्र है। टोल प्लाजा व आसपास लगाए जाने वाले कैमरों में संवेदनशील क्षेत्र की गतिविधियां कैद होने की आशंका व्यक्त की है।

वहीं, ऐसे में क्या किया जाए, इसे लेकर स्थानीय सांसद व केंद्रीय योजना, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) राव इंद्रजीत सिंह ने जीएमडीए, एचएसआइआइडीसी, जिला प्रशासन से लेकर एनएचएआई के अधिकारियों के साथ शुक्रवार को पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में बैठक की।

इस बैठक में विशेष रूप से पहुंचे संवेदनशील क्षेत्र के अधिकारी ने साफ तौर पर कह दिया कि प्रस्तावित जगह पर यदि टोल प्लाजा बनाया जाता है तो इससे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पैदा हो सकता है। इस पर राव इंद्रजीत सिंह ने अधिकारियों से कहा कि अब आगे क्या किया जा सकता है, इस बारे में मंथन करने के बाद पूरा खाका तैयार कर मंगलवार तक उनके कार्यालय में रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। रिपोर्ट के आधार पर केंद्रीय स्तर पर समन्वयक बैठक की जाएगी। बैठक में समाधान निकाला जाएगा।

लंबे समय से दिल्ली-गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर खेड़कीदौला में संचालित टोल प्लाजा को हटाने या स्थानांतरित करने की मांग चल रही है। मांग को देखते हुए केंद्र सरकार ने पचगांव चौक के नजदीक केएमपी एक्सप्रेसवे से पहले टोल प्लाजा बनाने का प्लान तैयार कर काम शुरू कर दिया था। काम शुरू होते ही आसपास के ग्रामीणों ने चौक पर अंडरपास या फ्लाईओवर बनाने की मांग तेज कर दी। मांग को देखते हुए केंद्र सरकार ने पचगांव चौक से मानेसर की तरफ सहरावन गांव के नजदीक टोल प्लाजा बनाने को झंडी दिखा दी। साथ ही पचगांव चौक पर दिल्ली-जयपुर हाईवे को एलिवेटेड किए जाने की मंजूरी दे दी गई।

बताया गया कि टोल प्लाजा बनाने को लेकर साफ-सफाई का काम शुरू हो चुका था। जल्द ही सिविल वर्क चालू होने वाला था। बताया जाता है कि जैसे ही संवेदनशील क्षेत्र के अधिकारी को नजदीक में टोल प्लाजा बनाने की जानकारी हुई, उन्होंने आपत्ति जता दी। ऐसे में एनएचएआई द्वारा आगे काम करना मुश्किल हो गया है।

एनएचएआई के अधिकारी ने तर्क दिया कि टोल प्लाजा व आसपास जो कैमरे लगाए जाएंगे वे केवल वाहनों की नंबर प्लेट को ही रीड करेंगे, लेकिन संवेदनशील क्षेत्र के अधिकारी सहमत नहीं हुए। इसे देखते हुए केंद्रीय राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) राव इंद्रजीत सिंह ने शुक्रवार को प्रधान सलाहकार (शहरी विकास) डीएस ढेसी, उपायुक्त अजय कुमार, एसडीएम मानेसर दर्शन यादव, एचएसआइआइडीसी के एजीएम राजीव गोयल, एनएचएआइ रेवाड़ी के परियोजना निदेशक योगेश तिलक सहित कई अधिकारियों के साथ काफी देर तक मंथन किया।

फ्लाईओवर निर्माण से पूर्व वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था करना आवश्यक बैठक में केंद्रीय राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) राव इंद्रजीत सिंह ने मानेसर में हाईवे को एलिवेटेड किए जाने की योजना पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि एलिवेटेड करने का काम शुरू करने से पहले वाहनों के सुगम आवागमन हेतु वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था सुनिश्चित करे। उन्होंने सुझाव दिया कि गुरुग्राम–पटौदी–रेवाड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण पूरा होने के बाद ही निर्माण प्रक्रिया शुरू की जाए।