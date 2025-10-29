इफको चौक मेट्रो स्टेशन पर अब एक लेन में खड़े होंगे ऑटो-टैक्सी, गुरुग्राम वासियों की परेशानी होगी खत्म
गुड़गांव के इफको चौक मेट्रो स्टेशन पर ऑटो और टैक्सी के लिए एक विशेष लेन बनाई गई है। इस व्यवस्था से यात्रियों को सुविधा होगी और स्टेशन के बाहर यातायात सुधरेगा। यह कदम शहर में यातायात को सुव्यवस्थित करने के प्रयासों का हिस्सा है।
जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। इफको चौक मेट्रो स्टेशन के पास ऑटो-टैक्सी चालकों की मनमानी, बेतरतीब तरीके से यात्रियों काे बैठाने की व्यवस्था खत्म होगी। डीसीपी ट्रैफिक की देखरेख में यातायात पुलिसकर्मियों ने मेट्रो स्टेशन के बाहर नई व्यवस्था शुरू की है।
इसके तहत सिर्फ 10 से 15 ऑटो मेट्रो स्टेशन के बाहर एक लेन में खड़े होंगे। यात्रियों को बिठाकर जाने के बाद दूसरे ऑटो इसी लेन में आएंगे। इसकी देखरेख करने के लिए एक बूथ भी बना दिया गया है।
यातायात निरिक्षिका इंदू बाला इस प्रोजेक्ट की कमान संभाल रही हैं। उन्होंने बताया कि अक्सर यह देखा जा रहा था कि मेट्रो स्टेशन के बाहर बड़ी संख्या में ऑटो-टैक्सी आकर बेतरतीब तरीके से खड़े हो जाते थे। इस कारण न सिर्फ यात्रियों को बिठाने के लिए जोर-जबरदस्ती होती थी, साथ ही सड़क पर जाम की स्थिति भी बन जाती थी।
इस समस्या का समाधान करने के लिए याेजना तैयार की गई। अब इफको मेट्रो स्टेशन पर यातायात व्यवस्था को और अधिक व्यवस्थित व सुदृढ बनाने के लिए नई पहल शुरू की गई है। इससे न केवल वाहन चालकों को फायदा मिलेगा, बल्कि जिन आटो चालाकों द्वारा मनमाने तरीके से अपने आटो को बेतरतीब किसी भी स्थान पर खड़ा किया जाता था उनपर भी लगाम लगेगी और जाम से भी मुक्ति मिलेगी।
इंदू बाला ने बताया कि इस नई पहल के तहत मेट्रो स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा के लिए एक समय में क्रमबद्ध तरीके से करीब 10 से 15 ऑटो को ही खड़ा होने दिया जाएगा। क्रमानुसार खड़े किए गए इन सभी ऑटो की जानकारी एक रजिस्टर में दर्ज की जाएगी।
इसमें आटो का रजिस्ट्रेशन नंबर, चालक का नाम व मोबाइल नंबर और समय भी दर्ज होगा। यह पहल ट्रायल के तौर पर शुरू की जा रही है, यदि सफल रही तो इसे भविष्य में अन्य मेट्रो स्टेशन पर भी लागू किया जाएगा।
ऑटो यूनियन के साथ बैठक, नियम तोड़ने पर होगी कार्रवाई
ट्रैफिक इंस्पेक्टर ने बताया कि इस पहल को शुरू करने से पहले मंगलवार को मेट्रो स्टेशन के पास ही ऑटो यूनियन के प्रधान व चालकों के साथ बैठक की गई। इसमें उन्हें इस पहल की जानकारी दी गई। साथ ही यह बताया गया कि सभी आटो का यूनिक आइडी नंबर भी बनाना अनिवार्य है। जिसमें यूनिक आइडी नहीं लगी है वह सभी बनवा लें।
आगे यहां आने वाले ऑटो चालकों का एक वाॅट्सएप ग्रुप भी बना दिया जाएगा। कहा गया कि मेट्रो स्टेशन के पास 10 से 15 आटो चालक खड़े होंगे। अन्य ऑटो पीछे किसी पार्किंग स्थल पर इंतजार करेंगे। वाॅट्सएप के माध्यम से उन्हें लाइन में आने की अपडेट दी जाएगी।
इफको मेट्रो स्टेशन के पास नई पहल शुरू की गई है। ट्रैफिक पुलिस की एक टीम इसकी माॅनिटरिंग करेगी। यहां पुलिस ने चालकों से सहयोग की अपील की है। चेतावनी भी दी है कि नियम तोड़ने पर सख्त कार्रवाई, जुर्माना और लाइसेंस सस्पेंड करने की भी कार्रवाई की जाएगी।
-डाॅ. राजेश मोहन, डीसीपी ट्रैफिक
