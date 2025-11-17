बारिश में गुरुग्राम की सड़कें नहीं बनेंगी तालाब, विज्ञान और तकनीक से निकलेगा जलभराव का रास्ता 

संवाद सहयोगी, नया गुरुग्राम। बरसात में शहर की सड़कें तालाब बन जाने की पुरानी समस्या को स्थायी रूप से खत्म करने के लिए नगर निगम गुरुग्राम ने पहली बार किसी प्रतिष्ठित तकनीकी संस्थान के साथ हाथ मिलाया है। निगम ने आईआईटी गांधीनगर के साथ एक वर्ष का एमओयू किया है जिसके तहत विशेषज्ञों की टीम गुरुग्राम में रहकर पूरे ड्रेनेज सिस्टम का वैज्ञानिक विश्लेषण करेगी और शहर के लिए एक दीर्घकालिक मास्टर ड्रेनेज मॉडल तैयार करेगी। आईआईटी की विशेषज्ञ टीम गुरुग्राम के हर जलभराव वाले पाकेट, नालों, बरसाती जलमार्गों और मौजूदा निकासी संरचनाओं का मैपिंग आधारित तकनीकी अध्ययन करेगी। माडल में शामिल होंगे ये बिंदु जल निकासी के नए स्थान और संरचना: किन जगहों पर पंपिंग स्टेशन, अंडरग्राउंड चैंबर या नए नाले बनाने होंगे, इसका वैज्ञानिक ब्लूप्रिंट।

मौजूदा सिस्टम की जांच वर्तमान ड्रेनेज नेटवर्क की क्षमता, डिजाइन और कमियों का विस्तृत आकलन। तकनीकी सुझाव किस इलाके में किस तरह की इंजीनियरिंग समाधान से पानी की निकासी बेहतर होगी, इसकी चरणबद्ध तकनीकी रूपरेखा। भविष्य की योजनाओं का आधार आगे बनने वाली सभी नगर निगम योजनाएं इसी वैज्ञानिक मॉडल पर आधारित होंगी जिससे बजट और संसाधनों का सही उपयोग सुनिश्चित हो सके। जीआइएस को सौंपा जा चुका है डेटा नगर निगम ने आइआइटी टीम को शहर की टोपोग्राफी, ड्रेनेज लाइनें, सीवर कनेक्टिविटी, अतिक्रमण और जलभराव वाले इलाकों का पूरा जीआइएस डेटा हस्तांतरित कर दिया है। विशेषज्ञ इन्हीं आंकड़ों के आधार पर हाई-प्रीसिशन माडल तैयार करेंगे। गुरुग्राम की मौजूदा चुनौती गुरुग्राम में वर्षा होते ही नरसिंहपुर, हीरो होंडा चौक, इफको चौक, सेक्टर रोड और कई प्रमुख जंक्शन पानी से भर जाते हैं।