अब गुरुग्राम भी बोलेगा 'पहले शौचालय', चार स्वच्छ शहरों का मॉडल अपनाएगा MCG

    By Aditya Raj Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 11:58 AM (IST)

    गुरुग्राम नगर निगम शहर के खराब शौचालयों को सुधारने के लिए चार शहरों - कोलकाता, पुडुचेरी, सूरत और इंदौर के मॉडल का अध्ययन करेगा। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। शहर के खराब कम्युनिटी और पब्लिक टॉयलेट को बेहतर बनाने के लिए नगर निगम अब चार दूसरे शहरों का मॉडल अपनाने की तैयारी कर रहा है। निगम अधिकारियों का कहना है कि कोलकाता, पुडुचेरी, सूरत और इंदौर में बने मॉडर्न टॉयलेट की स्टडी करने के बाद गुरुग्राम में भी नए स्टैंडर्ड के हिसाब से टॉयलेट बनाए जाएंगे। इसके लिए इन चारों शहरों से RFP (रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल) मांगे गए हैं, ताकि उनके स्ट्रक्चर, ऑपरेशन मॉडल और मेंटेनेंस सिस्टम को समझा जा सके और उन्हें यहां लागू किया जा सके।

    अभी शहर में करीब 110 कम्युनिटी और पब्लिक टॉयलेट हैं, लेकिन ज्यादातर की हालत बहुत खराब है। कई जगहों पर टॉयलेट में पानी की सप्लाई नहीं है, सफाई व्यवस्था खराब है और बदबू के कारण लोग उनका इस्तेमाल नहीं करते। दैनिक जागरण ने हाल ही में इन खराब टॉयलेट की हालत पर एक खास रिपोर्ट छापी थी, जिसके बाद नगर निगम प्रशासन ने कार्रवाई की।

    अधिकारियों के मुताबिक, गुरुग्राम में बढ़ती आबादी को देखते हुए टॉयलेट की संख्या बढ़ाना और पुराने टॉयलेट को फिर से बनाना भी जरूरी है। RFP में स्मार्ट टॉयलेट, डोर-टू-डोर मैनेजमेंट, डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम, रेवेन्यू मॉडल और मेंटेनेंस टेक्नीक को इवैल्यूएट किया जाएगा।

    इंदौर और दूसरे शहरों ने मॉडर्न टेक्नोलॉजी अपनाई

    इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी अपने 350 स्मार्ट पब्लिक टॉयलेट में IoT (इंटरनेट ऑफ थिंग्स)-बेस्ड सेंसर सिस्टम लगा रहा है, जिससे पानी, बदबू और सफाई की रियल-टाइम मॉनिटरिंग हो सकेगी। अगर कोई टॉयलेट थोड़ा भी गंदा होता है, तो कॉर्पोरेशन को जानकारी मिल जाती है। बाकी तीन शहरों में भी सेंसर और GPS-बेस्ड टेक्नोलॉजी वाले टॉयलेट लगाए गए हैं।

    RFP की स्टडी के बाद, शहर के भीड़भाड़ वाले मार्केट, मेट्रो स्टेशन, बस स्टैंड, पार्क और इंडस्ट्रियल एरिया में मॉडर्न सुविधाओं वाले टॉयलेट बनाए जाएंगे।

    -सुंदर श्योराण, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, गुरुग्राम।