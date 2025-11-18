गुरुग्राम वालों को बिजली कटौती से मिलेगी राहत, 147.94 करोड़ से तैयार होंगे 220 नए फीडर
दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम गुरुग्राम में बिजली व्यवस्था सुधारने के लिए 147.94 करोड़ रुपये से 220 नए फीडर बनाएगा। मानेसर डिवीजन में सबसे ज्यादा 93 फीडर बनेंगे। निगम का लक्ष्य है कि 31 मार्च तक काम पूरा हो जाए, जिससे गर्मियों में बिजली की किल्लत न हो। नए फीडरों से बिजली लोड कम होगा और उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली आपूर्ति मिलेगी।
महावीर यादव, बादशाहपुर। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम ने बिजली व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। उपभोक्ताओं को निर्बाध और गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति उपलब्ध कराने के उद्देश्य से निगम 220 नए फीडर तैयार करने जा रहा है।
इन फीडर को तैयार करने में 147.94 करोड़ रुपये की लागत आएगी। तेजी से काम शुरू कर दिया गया है। काम पूरा करने का लक्ष्य 31 मार्च रखा गया है ताकि उपभोक्ताओं को गर्मियों में बिजली की किल्लत न झेलनी पड़े। नए फीडरों के जुड़ने से बिजली लोड भी कम होगा और ट्रिपिंग की समस्या में कमी आएगी।
जिला में बिजली निगम के दो सर्कल गुरुग्राम-वन और गुरुग्राम-टू बिजली आपरेशन का कामकाज देखते हैं। दोनों सर्कल में फिलहाल 1180 फीडरों से बिजली आपूर्ति की जा रही है। बिजली निगम ने अब 220 नए फीडर तैयार करने का निर्णय लिया है। सर्कल-वन में 133 और सर्कल-टू में 87 फीडरों पर मजबूतीकरण और विस्तारीकरण का कार्य होगा।
अधिकारियों का कहना है कि मौजूदा नेटवर्क के साथ नए 220 फीडर जुड़ने से उपभोक्ताओं को और अधिक स्थिर व निर्बाध बिजली आपूर्ति मिल सकेगी। मानेसर डिवीजन में सबसे ज्यादा 93 फीडर तैयार किए जाने हैं। इन पर 64.89 करोड़ लागत आएगी। सबअर्बन डिवीजन में 87 फीडर तैयार किए जाने हैं।
इन 87 फीडर के लिए 41.94 करोड़ रुपये का टेंडर किया गया है। सिटी डिविजन में 40 फीडर तैयार होंगे। इसमें तीन सबडिवीजन के काम को अलग-अलग दो पैकेज में बांटा गया है। पैकेज-1 में न्यू पालम विहार सबडिवीजन में 17 फीडर पर काम होना है। इसमें 23.18 करोड़ रुपये की लागत आएगी।
दूसरे पैकेज में आईडीसी और कादीपुर सबडिवीजन को लिया गया है। इन दोनों सब डिवीजन में 17.93 करोड़ रुपये की लागत से 23 फीडर का विस्तारिकरण और मजबूतीकरण होना है। निगम के निदेशक (आपरेशन) विपिन गुप्ता ने अधिकारियों को 11 केवीए फीडरों के निर्माण और सुधार कार्य को समयसीमा में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उनका कहना है कि बढ़ती मांग को देखते हुए बिजली तंत्र को तकनीकी रूप से सुदृढ़ बनाना जरूरी है। ताकि गर्मी के मौसम में भी सप्लाई बाधित न हो।
नए फीडरों के चालू होने के बाद लोड शेयरिंग बेहतर होगी। उपभोक्ताओं को वोल्टेज की समस्या से भी राहत मिलेगी। निदेशक (आपरेशन) विपिन गुप्ता ने भी जल्द से जल्द काम पूरा करने के निर्देश दिए हैं। निगम का लक्ष्य आने वाले महीनों में बिजली आपूर्ति को पूरी तरह विश्वसनीय और उपभोक्ता-केंद्रित बनाना है। श्यामबीर सिंह सैनी, अधीक्षण अभियंता (सर्कल-वन), दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम
93 फीडर तैयार होंगे
मानेसर सब डिवीजन में 64.89 करोड़ रुपये की लागत आएगी
93 फीडर में 41.94 करोड़ रुपये की लागत आएगी
सब अर्बन डिवीजन में फीडर सुधारीकरण में 87 फीडर नए बनेंगे
सब अर्बन डिवीजन में 17 फीडर का विस्तारिकरण होना है न्यू पालम विहार सबडिवीजन में
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।