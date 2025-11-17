गुरुग्राम वालों के लिए गुड न्यूज, इस इलाके में बनेगा योगा पार्क और योगा हॉल

संवाद सहयोगी, नया गुरुग्राम। शहर में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में नगर निगम गुरुग्राम ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। निगम अब सेक्टर-10 के एक मौजूदा पार्क को अत्याधुनिक योगा पार्क और योगा हॉल के रूप में विकसित करेगा। इस प्रोजेक्ट पर करीब 25 लाख रुपये खर्च होंगे। निगम अधिकारियों के अनुसार टेंडर प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है और अगले महीने से कार्य शुरू कर दिया जाएगा।

पार्क को योगाभ्यास की जरूरतों के अनुरूप नया स्वरूप दिया जाएगा। हरे-भरे और समतल मैदान तैयार किए जाएंगे ताकि लोग खुली हवा में योग का आनंद ले सकें। इसके साथ ही पार्क के भीतर एक आधुनिक योगा हॉल भी बनाया जाएगा, जिसमें सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। यह हॉल पूरे साल, हर मौसम में आराम से योगाभ्यास करने का अवसर देगा, जिससे बारिश, ठंड या गर्मी के मौसम में होने वाली दिक्कतों से निजात मिलेगी।

सेक्टर-10 और आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले सैकड़ों लोगों को इससे बड़ी राहत मिलेगी। यह स्थान न केवल योग करने का केंद्र बनेगा बल्कि स्थानीय समुदाय के लिए स्वास्थ्य जागरूकता का नया मंच भी साबित होगा। निगम का उद्देश्य है कि अधिक से अधिक लोग रोजाना योग और फिटनेस गतिविधियों से जुड़ें, जिससे स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा मिले।

पार्क के सौंदर्यीकरण से क्षेत्र में हरियाली भी बढ़ेगी और निवासियों को शांत, स्वच्छ और सकारात्मक माहौल मिलेगा। नगर निगम इन दिनों शहरभर के पार्कों को नई सुविधाओं से सुसज्जित करने पर विशेष ध्यान दे रहा है। विकलांगों के लिए पांच विशेष पार्कों पर काम चल रहा है और बड़े पार्कों में फव्वारे सहित कई नई सुविधाएं जोड़ी जा रही हैं। साथ ही, शहर में एक अटल पार्क भी विकसित किया जा रहा है।