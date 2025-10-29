साइबर सिटी की सड़कें होने जा रहीं Stray Cattle Free, गुरुग्राम नगर निगम ने इसकी तारीख पर भी लगा दी मुहर

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। साइबर सिटी को स्ट्रे कैटल फ्री कर दिया जाएगा। निगम अधिकारयों का दावा है कि इसके बाद सड़कों पर घुमंतू पशु नजर नहीं आएंगे। इसके तहत फरुखनगर, सोहना व पटौदी के लिए 30 नवंबर तथा नगर निगम गुरुग्राम क्षेत्र के लिए 31 दिसंबर तक का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

निगमायुक्त प्रदीप दहिया ने बुधवार को हरियाणा शहरी स्थानीय निकाय विभाग के आयुक्त एवं सचिव विकास गुप्ता की अध्यक्षता में वर्चुअल माध्यम से हुई बैठक में यह जानकारी दी। बैठक में निर्देश दिए गए कि मुख्य सड़कों को सबसे पहले स्ट्रे कैटल फ्री बनाया जाए।

बैठक में बताया गया कि नगर निगम गुरुग्राम द्वारा मौजूदा वित्त वर्ष 2025-26 में अब तक 261 करोड़ रुपये से अधिक का प्राॅपर्टी टैक्स प्राप्त किया जा चुका है। निगम प्रशासन का लक्ष्य आगामी महीनों में इस राशि में और अधिक तेजी से वृद्धि करने का है। उन्होंने बताया कि टैक्स डिफाल्टरों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जा रही है। अब तक 17 प्रापर्टी को सील किया जा चुका है, जिन पर करोड़ों रुपये का टैक्स बकाया था।

लगाए जा रहे डाटा सुधार कैंप प्रापर्टी टैक्स डाटा सुधार के लिए विभिन्न क्षेत्रों में विशेष कैंप आयोजित किए जा रहे हैं। इन कैंपों में पार्षदों और आरडब्ल्यूए प्रतिनिधियों के सहयोग से मौके पर ही टैक्स डाटा सुधार कार्य किया जा रहा है। निगमायुक्त ने बताया कि नागरिकों को अपने टैक्स डाटा को सेल्फ सर्टिफाई करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, जिससे टैक्स संग्रह प्रक्रिया में पारदर्शिता और जनभागीदारी बढ़े।