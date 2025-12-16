Gurugram Warehouse Fire: टायरों के गोदाम में लगी भीषण आग, धुएं के गुबार से घुटा लोगों का दम

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। गुरुग्राम में दौलताबाद औद्योगिक क्षेत्र में मंगलवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक टायरों के गोदाम में अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही देर में धुएं का गुबार दूर-दूर तक दिखाई देने लगा।

सूचना मिलते ही दमकल विभाग हरकत में आया और अलग-अलग दमकल केंद्रों से सात फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर भेजी गईं। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया, जिससे एक बड़ा हादसाटल गया। दमकल विभाग के अनुसार, आग की शुरुआत गोदाम की पहली मंजिल से हुई थी, जहां बड़ी मात्रा में टायर और अन्य ज्वलनशील सामग्री रखी हुई थी। टायरों में आग लगने के कारण धुआं बेहद घना हो गया, जिससे आग बुझाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आग की लपटें नीचे भूतल तक भी पहुंच गईं, जिससे वहां रखा कुछ सामान क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि, दमकल कर्मियों की सूझबूझ से भूतल पर लगी मशीनों को सुरक्षित बचा लिया गया।

चार दमकल केंद्रों से पहुंची फायर ब्रिगेड आग पर काबू पाने के लिए भीमनगर, उद्योग विहार, सेक्टर-37 और सेक्टर-29 स्थित दमकल केंद्रों से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां बुलाई गईं। दमकल कर्मियों ने कई घंटे की कड़ी मेहनत के बाद आग को पूरी तरह नियंत्रित किया। इस दौरान आसपास की फैक्ट्रियों को खाली करा लिया गया था, ताकि किसी तरह की जनहानि न हो।