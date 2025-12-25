Language
    गुरुग्राम में किशोरी ने फंदा लगाकर की आत्महत्या, बहन और मां की मौत के बाद से थी मानसिक रूप से परेशान

    By Vinay Trivedi Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 09:15 AM (IST)

    गुरुग्राम में एक किशोरी ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। वह अपनी बहन और मां की मौत के बाद से मानसिक रूप से परेशान थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। किश ...और पढ़ें

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। भोंडसी थाना क्षेत्र के आरबीएसएम कालोनी में रहने वाली 16 वर्षीय किशोरी ने मंगलवार को फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने बुधवार को उसके शव को पोस्टमार्टम के बाद स्वजन को सौंप दिया।

    मृत किशोरी की पहचान निमल यादव के रूप में की गई। इनके पिता किशन मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के रुआमुआ गांव के रहने वाले हैं। परिवार के अनुसार एक साल पहले निमल की मां की मौत हो गई थी। इसके बाद से निमल दिल्ली के संगम विहार में रहने वाली अपनी बुआ के घर में रह रही थीं।

    एक सप्ताह पहले ही घर लेकर आए थे पिता

    एक सप्ताह पहले ही पिता निमल को लेकर घर आए थे। परिवार ने यह भी बताया कि निमल की बड़ी बहन की भी करीब तीन साल पहले बीमारी के कारण मौत हो गई थी। घर में दो लोगों की मौतें होने से निमल काफी दिनों से मानसिक रूप से परेशान थीं। मंगलवार दोपहर निमल घर पर ही थीं।

    इसी दौरान उसने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। भोंडसी थाना पुलिस ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। परिवारवाले मानसिक रूप से परेशान होने की बात कह रहे हैं।