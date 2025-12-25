गुरुग्राम में किशोरी ने फंदा लगाकर की आत्महत्या, बहन और मां की मौत के बाद से थी मानसिक रूप से परेशान

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। भोंडसी थाना क्षेत्र के आरबीएसएम कालोनी में रहने वाली 16 वर्षीय किशोरी ने मंगलवार को फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने बुधवार को उसके शव को पोस्टमार्टम के बाद स्वजन को सौंप दिया।

मृत किशोरी की पहचान निमल यादव के रूप में की गई। इनके पिता किशन मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के रुआमुआ गांव के रहने वाले हैं। परिवार के अनुसार एक साल पहले निमल की मां की मौत हो गई थी। इसके बाद से निमल दिल्ली के संगम विहार में रहने वाली अपनी बुआ के घर में रह रही थीं।