सुगम ट्रैफिक के काम में बाधा डालने वालों पर होगी FIR, स्ट्रे कैटल फ्री गुरुग्राम के लिए की जाएगी सख्ती

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। शहर को Stray Cattle फ्री किया जाएगा। इसे लेकर नगर निगम आयुक्त प्रदीप दहिया ने अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में अधिकारियों द्वारा जानकारी दी गई कि पिछले डेढ़ महीने के दौरान 393 मवेशियों को पकड़ा गया है।

इनमें 186 गाय, 189 सांड और 9 बछड़े शामिल हैं। सभी पकड़े गए मवेशियों को गोशालाओं और नंदी शालाओं में भेजा गया है। निगमायुक्त ने निर्देश दिए कि अभियान को निरंतर जारी रखते हुए मुख्य सड़कों, आवासीय क्षेत्रों और व्यस्त चौराहों पर विशेष ध्यान दिया जाए, ताकि सड़क दुर्घटनाओं और यातायात बाधाओं को रोका जा सके।

अभियान की निगरानी और नेतृत्व अब संयुक्त आयुक्त स्तर के अधिकारी स्वयं करेंगे, ताकि अभियान में तेजी लाई जा सके और मवेशियों को सुरक्षित रूप से गोशालाओं व नंदी शालाओं में भेजा जा सके। निगमायुक्त प्रदीप दहिया ने संयुक्त आयुक्तों को इस अभियान का प्रत्यक्ष नेतृत्व सौंपते हुए स्पष्ट निर्देश दिए कि कार्य में किसी भी प्रकार की बाधा डालने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए।

उन्होंने कहा कि अभियान में व्यवधान उत्पन्न करने वालों के विरुद्ध संबंधित थानों में एफआईvk दर्ज कराई जाए, ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति निगम के कार्य में अड़चन न डाले। अभियान के दौरान टीमों के साथ पुलिस बल की तैनाती भी सुनिश्चित की जाएगी, जिससे कार्य सुचारु रूप से संपन्न हो सके।

92 व्यक्तियों पर 49 हजार 500 रुपये जुर्माना लगाया इसके साथ ही बैठक में शहर की सफाई व्यवस्था की भी विस्तृत समीक्षा की गई। अधिकारियों ने बताया कि निगम की टीमें नियमित रूप से सफाई कार्य कर रही हैं और शहर को स्वच्छ बनाए रखने के लिए कूड़ा व मलबा खुले में फेंकने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। हाल ही में सहायक सफाई निरीक्षकों की टीम द्वारा 92 व्यक्तियों पर 49 हजार 500 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।