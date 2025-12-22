Language
    गुरुग्राम के सेक्टर-109 की ब्रिस्क लुंबनी सोसायटी में फायर सेफ्टी पर सवाल, मामला एसडीएम कोर्ट पहुंचा

    By Aditya Raj Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 12:33 PM (IST)

    गुरुग्राम के सेक्टर-109 स्थित ब्रिस्क लुंबनी सोसायटी में फायर सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं, जिसके चलते मामला एसडीएम कोर्ट तक पहुंच गया है। निवासियो ...और पढ़ें

    संवाद सहयोगी, गुरुग्राम। सेक्टर-109 स्थित ब्रिस्क लुंबनी सोसायटी में फायर सुरक्षा से जुड़े गंभीर मुद्दे अब प्रशासनिक जांच के दायरे में आ गए हैं। सोसायटी में वर्षों पुराने और खराब फायर उपकरण नहीं बदले जाने को लेकर मामला गुरुग्राम के एसडीएम कोर्ट पहुंच गया है। करीब 250 से अधिक परिवारों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताते हुए कोर्ट ने दमकल विभाग और बिल्डर से विस्तृत फायर सेफ्टी रिपोर्ट तलब की है।

    इस मामले की सुनवाई 22 दिसंबर को निर्धारित की गई है। सोसायटी निवासी गौरव प्रकाश ने बताया कि सोसायटी में फ्लैटों पर कब्जा मिले हुए लगभग नौ साल बीत चुके हैं, लेकिन आज तक फायर सुरक्षा उपकरणों को अपग्रेड नहीं किया गया। सोसायटी में लगे कई अग्निशामक यंत्र और अन्य फायर सिस्टम जर्जर हालत में हैं और कई तो काम ही नहीं कर रहे।

    इस संबंध में दमकल विभाग के अधिकारियों से शिकायत की गई थी। शिकायत के बाद दमकल विभाग ने पुराने फायर उपकरणों को न बदलने को लेकर एसडीएम कोर्ट में याचिका दायर की, जिस पर कोर्ट ने बिल्डर से जवाब मांगा है। अब 22 दिसंबर को इस मामले में अगली सुनवाई होगी।

    सोसायटी के लोगों का कहना है कि पुराने और मानकों के अनुरूप न होने वाले फायर उपकरण किसी बड़े हादसे का कारण बन सकते हैं। उन्होंने मांग की है कि सोसायटी में तुरंत फायर सेफ्टी का निरीक्षण कराया जाए, खराब उपकरणों को हटाकर प्रमाणित नए उपकरण लगाए जाएं और नियमित रखरखाव सुनिश्चित किया जाए। ऐसा न होने से सोसायटी के सैकड़ों परिवारों की जान-माल पर खतरा बना हुआ है।