गुरुग्राम में पैसाें के लेनदेन में पत्थरबाजी, ऑफिस के शीशे तोड़े; दो आरोपी गिरफ्तार
गुरुग्राम में पैसों के लेनदेन को लेकर पत्थरबाजी की घटना हुई, जिसमें एक ऑफिस के शीशे तोड़ दिए गए। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार क ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। न्यू कॉलोनी थाना क्षेत्र में कुटिया मंदिर के पास पैसों के लेनदेन में एक व्यक्ति को धमकी देने और उसके आफिस पर पत्थरबाजी करने मामला सामने आया है। पीड़ित व्यक्ति ने इस मामले में न्यू कॉलोनी थाने में कुछ लोगों के खिलाफ शिकायत दी है। थाना पुलिस ने केस दर्ज कर गुरुवार रात दो आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया।
बसई रोड पर नवजीवन अस्पताल के पास रहने वाले दीपक कुमार ने थाने में दी शिकायत में कहा कि वह कैटरिंग का काम करते हैं। बसई रोड पर कुटिया मंदिर के पास उनका कार्यालय है। उन्होंने कुछ लेनदारों से 10 लाख रुपये ले रखे थे।
उन्होंने ये रुपये चुका दिए। इसके बाद सूदखोरों ने ब्याज के नाम पर 18 लाख रुपये का बिल बना दिया। 10 लाख रुपये लेने के बाद वह बाकी रुपये मांग रहे थे। इस पर उन्होंने जल्द ही चुकाने की बात कही थी। बुधवार रात आरोपितों ने फोन कर धमकी दी और घर के बाहर आ गए।
उन्होंने दरवाजे को पीटा, जब किसी ने दरवाजा नहीं खोला तो आरोपित धमकी देकर वहां से चले गए। आरोप है कि इसके बाद आरोपित कुटिया मंदिर के पास आफिस गए और यहां उन्होंने पत्थरबाजी की। पत्थरों से आफिस के शीशे टूट गए। वहीं आफिस के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में आरोपित कैद हो गए।
दीपक ने कहा कि उन्हें और उनके परिवार को जान का खतरा है। ये लोग पैसे की वसूली के नाम पर आतंक फैला रहे हैं। बताया जाता है कि शिकायत के बाद मौके पर न्यू कॉलोनी थाना पुलिस ने पहुंचकर जांच की।
गुरुवार दोपहर बाद थाना पुलिस ने केस दर्ज कर कार्रवाई करते हुए दो आरोपितों को गुरुग्राम से गिरफ्तार कर लिया। इनकी पहचान चरखी दादरी के मकड़ाना गांव के रहने वाले रणबीर और विकास के रूप में की गई। इनके पास से एक थार गाड़ी बरामद की गई।
