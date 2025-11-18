Language
    रोहित शौकीन हत्याकांड में बड़ा खुलासा, पुलिस ने दबोचे दो शूटर; अब रिमांड पर उगलेंगे राज

    By Jagran News Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 05:18 PM (IST)

    गुरुग्राम में गायक राहुल फाजिलपुरिया के करीबी रोहित शौकीन की हत्या के मामले में मानेसर क्राइम ब्रांच ने दो शूटरों को गिरफ्तार किया है। इनकी पहचान पदम उर्फ राजा और विनोद उर्फ पहलवान के रूप में हुई है। गैंगस्टर सुनील सरढानिया और दीपक नांदल ने हत्या की जिम्मेदारी ली थी। आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया गया है। दोनों पर पहले से ही कई आपराधिक मामले दर्ज हैं।

    जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। गुरुग्राम में गायक राहुल फाजिलपुरिया के करीबी रहे दिल्ली के निहाल विहार के रहने वाले रोहित शौकीन की गोलियों से भूनकर हत्या करने के मामले में मानेसर क्राइम ब्रांच की टीम ने सोमवार रात दो और आरोपियों को गुरुग्राम से पकड़ लिया है। इनकी पहचान सोनीपत के झाझल गांव के रहने वाले पदम उर्फ राजा, झज्जर के नूना माजरा गांव के विनोद उर्फ पहलवान के रूप में की गई। ये दोनों ही शूटर थे, जिन्होंने रोहित को गोली मारी थी।

    इस हत्याकांड की जिम्मेदारी गैंगस्टर सुनील सरढानिया और दीपक नांदल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर ली थी। फिलहाल सरढानिया भोंडसी जेल में है।

    रोहित शौकीन की चार अगस्त की रात एसपीआर रोड पर पाम हिल्स सोसायटी के पास ठेके के सामने बाइक सवार दो हमलावरों ने अंधाधुंध गोलियां मारकर हत्या कर दी थी। रोहित के परिवार ने दावा किया था कि रोहित को दीपक नांदल ने फोन कर पैसे लेने के लिए गुरुग्राम में राहुल फाजिलपुरिया के घर के पास भेजा था। जब वह गाड़ी के बाहर खड़े थे, इसी दौरान उन पर गोलियां बरसाईं गईं थी।

    इस मामले में गुरुग्राम पुलिस ने कुछ दिन बाद छह आरोपियों व शूटरों को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया था। इसमें चार लोगों को गोली भी लगी थी। इसी मामले में जांच के दौरान मानेसर क्राइम ब्रांच की टीम ने सितंबर में सोनीपत के पिता-पुत्र को पकड़ा था। इन्होंने ही शूटरों को गोली मारने के लिए भेजा था। इनकी पहचान होने के बाद मानेसर क्राइम ब्रांच ने दोनों को भी सोमवार रात गिरफ्तार कर लिया।

    मंगलवार को दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर चार दिन के रिमांड पर लिया गया। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपियों से पता चला कि इन्होंने अपने अन्य साथियों के माध्यम से सुनील सरढानिया के कहने पर रोहित शौकीन की गोलियां मारकर हत्या की थी।

    दोनों आरोपियों पर पहले से भी कई मामले दर्ज

    आरोपियों के आपराधिक रिकॉर्ड से पता चला कि पदम उर्फ राजा पर डकैती, जान से मारने की धमकी देने, मारपीट व शस्त्र अधिनियम के तहत आठ केस गुरुग्राम व सोनीपत में पहले से ही दर्ज हैं। विनोद उर्फ पहलवान पर धोखाधड़ी, लूटपाट, जान से मारने की धमकी देने, शस्त्र अधिनियम व गैंबलिंग एक्ट के तहत कुल आठ केस रेवाड़ी, गुरुग्राम, हिसार व झज्जर में दर्ज हैं।

     