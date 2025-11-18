रोहित शौकीन हत्याकांड में बड़ा खुलासा, पुलिस ने दबोचे दो शूटर; अब रिमांड पर उगलेंगे राज

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। गुरुग्राम में गायक राहुल फाजिलपुरिया के करीबी रहे दिल्ली के निहाल विहार के रहने वाले रोहित शौकीन की गोलियों से भूनकर हत्या करने के मामले में मानेसर क्राइम ब्रांच की टीम ने सोमवार रात दो और आरोपियों को गुरुग्राम से पकड़ लिया है। इनकी पहचान सोनीपत के झाझल गांव के रहने वाले पदम उर्फ राजा, झज्जर के नूना माजरा गांव के विनोद उर्फ पहलवान के रूप में की गई। ये दोनों ही शूटर थे, जिन्होंने रोहित को गोली मारी थी।

इस हत्याकांड की जिम्मेदारी गैंगस्टर सुनील सरढानिया और दीपक नांदल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर ली थी। फिलहाल सरढानिया भोंडसी जेल में है। रोहित शौकीन की चार अगस्त की रात एसपीआर रोड पर पाम हिल्स सोसायटी के पास ठेके के सामने बाइक सवार दो हमलावरों ने अंधाधुंध गोलियां मारकर हत्या कर दी थी। रोहित के परिवार ने दावा किया था कि रोहित को दीपक नांदल ने फोन कर पैसे लेने के लिए गुरुग्राम में राहुल फाजिलपुरिया के घर के पास भेजा था। जब वह गाड़ी के बाहर खड़े थे, इसी दौरान उन पर गोलियां बरसाईं गईं थी।

इस मामले में गुरुग्राम पुलिस ने कुछ दिन बाद छह आरोपियों व शूटरों को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया था। इसमें चार लोगों को गोली भी लगी थी। इसी मामले में जांच के दौरान मानेसर क्राइम ब्रांच की टीम ने सितंबर में सोनीपत के पिता-पुत्र को पकड़ा था। इन्होंने ही शूटरों को गोली मारने के लिए भेजा था। इनकी पहचान होने के बाद मानेसर क्राइम ब्रांच ने दोनों को भी सोमवार रात गिरफ्तार कर लिया।