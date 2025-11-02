Language
    क्राइम ब्रांच की रिमांड पर गैंगस्टर सुनील सरदानिया, पूछताछ में कई राज खुलने की संभावना

    By Vinay Trivedi Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Sun, 02 Nov 2025 08:33 AM (IST)

    कोस्टा रिका से गिरफ्तार गैंगस्टर सुनील सरदानिया को गुरुग्राम पुलिस ने रिमांड पर लिया है। पूछताछ में उसने दीपक नांदल और इंद्रजीत सिंह के बारे में कई खुलासे किए हैं। सरदानिया ने गिरोह के सदस्यों और हथियार सप्लायरों की जानकारी दी है। वह हरियाणवी गायक राहुल फाजिलपुरिया पर फायरिंग और रोहित शौकीन की हत्या में शामिल था।

    कोस्टा रिका से गिरफ्तार गैंगस्टर सुनील सरदानिया को गुरुग्राम पुलिस ने रिमांड पर लिया है।

    जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। मध्य अमेरिका के कोस्टा रिका से गिरफ्तार कर 26 अक्टूबर को गुरुग्राम लाए गए कुख्यात गैंगस्टर सुनील सरदानिया से गुरुग्राम पुलिस पूछताछ करेगी। पांच दिन की रिमांड पूरी होने के बाद उसे शनिवार शाम अदालत में पेश किया गया, जहाँ से उसे चार दिन की और रिमांड पर क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया।

    गुरुग्राम क्राइम ब्रांच द्वारा पूछताछ के दौरान सुनील सरदानिया ने गैंगस्टर दीपक नांदल और म्यूजिक कंपनी के मालिक इंद्रजीत सिंह के बारे में कई राज उगले। उसने यह भी बताया कि दीपक नांदल वर्तमान में अपने गिरोह का संचालन कहाँ से कर रहा है। सरदानिया से पूछताछ में गिरोह के गुर्गों और अपराध के लिए हथियार मुहैया कराने वालों के बारे में भी जानकारी मिली। हालाँकि, इस दौरान पुलिस किसी और को गिरफ्तार नहीं कर पाई।

    सूत्रों के अनुसार, पूछताछ और गिरफ्तारी के दौरान नए तथ्य सामने आने के बाद पुलिस ने अदालत से रिमांड की माँग की। पुलिस ने रिमांड मंजूर कर ली है।

    गुरुग्राम में हरियाणवी गायक राहुल फाजिलपुरिया पर फायरिंग, उसके दोस्त रोहित शौकीन की गोलियों से भूनकर हत्या और एमएनआर प्रॉपर्टी डीलर के कार्यालय पर फायरिंग के मामले में सुनील सरधानिया, दीपक नदल और इंद्रजीत सिंह का नाम सामने आया था। सुनील ने किसी के जरिए शूटरों को हथियार मुहैया कराए थे।

    पुलिस सूत्रों के अनुसार, गुरुग्राम पुलिस की पूछताछ के बाद दिल्ली और भिवानी पुलिस भी आरोपियों को प्रोडक्शन वारंट पर लेकर पूछताछ कर सकती है। भिवानी में हत्या के एक मामले में उम्रकैद की सजा काटते हुए 2024 में हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद आरोपी दिल्ली के अशोक विहार के पते पर फर्जी पासपोर्ट बनवाकर गधेरे के रास्ते फरार हो गया था।