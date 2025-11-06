Language
    तीन महीने में बदलेगी गुरुग्राम के सेक्टर-43 की सूरत, सड़कों से लेकर पानी की निकासी तक के कामों को मिली स्वीकृति

    By Aditya Raj Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 12:27 PM (IST)

    गुरुग्राम के सेक्टर-43 की सूरत तीन महीने में बदलने वाली है। नगर निगम ने सड़कों और ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त करने का काम शुरू कर दिया है, जिसके लिए करोड़ों रुपये के विकास कार्यों को मंजूरी दी गई है। सड़कों का नवीनीकरण किया जाएगा और जल निकासी की व्यवस्था सुधारी जाएगी। स्थानीय निवासियों को इससे बड़ी राहत मिलेगी और सेक्टर का विकास होगा।

    गौरव सिंगला, नया गुरुग्राम। गोल्फ कोर्स रोड स्थित प्राइम सेक्टर-43 की तस्वीर अब बदलने जा रही है। आने वाले तीन माह में यहां की सूरत पूरी तरह से निखर जाएगी। सेक्टर की सभी प्रमुख सड़कों और ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए नगर निगम ने बड़े स्तर पर काम शुरू कर दिया है।

    जानकारी के अनुसार 18 मीटर और 24 मीटर चौड़ी सड़कों के नवीनीकरण के लिए करीब 2.10 करोड़ रुपये का एस्टीमेट स्वीकृत किया गया है। इसके लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इसी तरह तुलसी पार्क ब्लाक की सभी सड़कों को आरएमसी कंक्रीट से तैयार किया जाएगा, जिसके लिए लगभग 1.40 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।

    बरसाती पानी की निकासी (ड्रेन निर्माण) के लिए भी 1.60 करोड़ रुपये का एस्टीमेट मंजूर किया जा चुका है और टेंडर खुलने के बाद कार्य आवंटन की प्रक्रिया चल रही है। इसके अलावा, अन्य ब्लाकों की बिटुमिनस रोड के लिए लगभग 2.30 करोड़ रुपये के एस्टीमेट तैयार है, जिनकी स्वीकृति की प्रक्रिया जारी है।

    सड़कों की बदहाली से थी परेशानी

    सेक्टर-43 की सड़कों की स्थिति लंबे समय से बेहद खराब थी। जगह-जगह गड्ढों और उखड़े हुए रास्तों के कारण लोगों का चलना-फिरना मुश्किल हो गया था। सड़कें टूटी होने के कारण सफाई व्यवस्था भी प्रभावित हो रही थी। इस समस्या को लेकर आरडब्ल्यूए महासचिव नरेंद्र मेहता, स्थानीय निवासी राजकुमार यादव सहित कई लोगों ने निगम पार्षद विकास यादव से मुलाकात कर सुधार की मांग रखी थी।

    इन मांगों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए निगम पार्षद ने अधिकारियों से एस्टीमेट तैयार कराए और स्वीकृति की प्रक्रिया पूरी कराई। अब अधिकांश कार्यों के टेंडर हो चुके हैं और अगले कुछ सप्ताह में इनका निर्माण कार्य शुरू होने जा रहा है।



    सेक्टर-43 की सड़कों की हालत बहुत खराब थी। अब निगम और पार्षद के प्रयासों से विकास कार्य शुरू होने जा रहे हैं। इससे लोगों को बड़ी राहत मिलेगी।


    -

    राजकुमार यादव, स्थानीय निवासी

    सेक्टर में लगभग सभी सड़कों के एस्टीमेट स्वीकृत हो चुके हैं, सिर्फ एक प्रस्ताव प्रशासनिक स्वीकृति की प्रक्रिया में है। पिछले डेढ़ माह में लगभग 7 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों को मंजूरी मिल चुकी है। अगले छह माह में इस वार्ड को माडल वार्ड बनाया जाएगा।


    -

    विकास यादव, पार्षद, वार्ड-22

    लंबे समय से हम सेक्टर में सड़कों और ड्रेनेज की समस्या से परेशान थे। अब जब सारे एस्टीमेट पास होकर काम शुरू हो रहे हैं, तो हमें उम्मीद है कि तीन माह में सेक्टर की तस्वीर पूरी तरह बदल जाएगी।


    -

    नरेंद्र मेहता, आरडब्ल्यूए महासचिव