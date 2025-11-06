तीन महीने में बदलेगी गुरुग्राम के सेक्टर-43 की सूरत, सड़कों से लेकर पानी की निकासी तक के कामों को मिली स्वीकृति

गौरव सिंगला, नया गुरुग्राम। गोल्फ कोर्स रोड स्थित प्राइम सेक्टर-43 की तस्वीर अब बदलने जा रही है। आने वाले तीन माह में यहां की सूरत पूरी तरह से निखर जाएगी। सेक्टर की सभी प्रमुख सड़कों और ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए नगर निगम ने बड़े स्तर पर काम शुरू कर दिया है।



जानकारी के अनुसार 18 मीटर और 24 मीटर चौड़ी सड़कों के नवीनीकरण के लिए करीब 2.10 करोड़ रुपये का एस्टीमेट स्वीकृत किया गया है। इसके लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इसी तरह तुलसी पार्क ब्लाक की सभी सड़कों को आरएमसी कंक्रीट से तैयार किया जाएगा, जिसके लिए लगभग 1.40 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।

बरसाती पानी की निकासी (ड्रेन निर्माण) के लिए भी 1.60 करोड़ रुपये का एस्टीमेट मंजूर किया जा चुका है और टेंडर खुलने के बाद कार्य आवंटन की प्रक्रिया चल रही है। इसके अलावा, अन्य ब्लाकों की बिटुमिनस रोड के लिए लगभग 2.30 करोड़ रुपये के एस्टीमेट तैयार है, जिनकी स्वीकृति की प्रक्रिया जारी है।

सड़कों की बदहाली से थी परेशानी सेक्टर-43 की सड़कों की स्थिति लंबे समय से बेहद खराब थी। जगह-जगह गड्ढों और उखड़े हुए रास्तों के कारण लोगों का चलना-फिरना मुश्किल हो गया था। सड़कें टूटी होने के कारण सफाई व्यवस्था भी प्रभावित हो रही थी। इस समस्या को लेकर आरडब्ल्यूए महासचिव नरेंद्र मेहता, स्थानीय निवासी राजकुमार यादव सहित कई लोगों ने निगम पार्षद विकास यादव से मुलाकात कर सुधार की मांग रखी थी।