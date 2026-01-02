गुरुग्राम में वर्ष 2025 में सड़क हादसों में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी, मौतों की संख्या भी 25 ज्यादा

विनय त्रिवेदी, गुरुग्राम। ट्रैफिक पुलिस की ओर से साल भर यातायात नियमों को लेकर जागरूकता के बाद भी सड़क हादसों में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 2024 के मुकाबले 2025 में न सिर्फ सड़क हादसों की संख्या बढ़ी है, मौतों का अांकड़ा भी बढ़ा है। 2025 में 1115 सड़क हादसों में 475 लोगों की जान चली गई। ट्रैफिक पुलिस को सड़क हादसों में कमी लाने के लिए इस साल अभी से ही जुटना होगा। तभी इस पर लगाम लगाई जा सकती है।



आंकड़ों के मुताबिक जहां 2024 में 448 लोगों की जानें सड़क हादसें में गई थीं। वहीं 2025 में यह संख्या 27 बढ़कर 475 पहुंच गई। जगह-जगह अवैध कट, सड़कों पर अवैध रूप से खड़े होने वाले वाहन, रोशनी की कमी और रोड डिजाइन में खामी की वजह से जिले में 15 से ज्यादा ब्लैक स्पाट बने हुए हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

हाईवे पर बने इन ब्लैक स्पाट पर ही अधिकतर सड़क हादसे हुए हैं। यातायात पुलिस ने सड़क हादसों में कमी लाने के लिए कई स्तर पर अभियान चलाए। 2025 में 21 लाख से ज्यादा चालान नियमों के उलंघन में किए गए। पिछले साल चालान की संख्या 13 लाख 88 हजार रही थी।

चालान में सख्ती होने के बावजूद सड़क हादसों में कमी नहीं आई। ज्यादातर हादसे ओवर स्पीड में चलने के कारण ही होते हैं। हर साल होने वाले सड़क हादसों में आधे से ज्यादा दिल्ली जयपुर हाईवे पर होते हैं। इसकी तस्वीर भी काफी खतरनाक है। आंकड़ों से सबक लेते हुए वर्ष 2026 को और अधिक सुरक्षित बनाने का संकल्प लेने की आवश्यकता है।