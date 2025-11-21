गुरुग्राम में सड़क हादसों का कहर, तीन लोगों की गई जान; छह लोग हुए घायल
गुरुग्राम में बीते 24 घंटों में सड़क हादसों में तीन लोगों की मौत हो गई और छह घायल हो गए। सदर थाना क्षेत्र में किआ गाड़ी की टक्कर से बाइक सवार गौरव की मौत हो गई। वहीं, नरसिंहपुर फ्लाईओवर के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से नरेश कुमार की जान चली गई। फरुखनगर में पिकअप चालक विकास की भी सड़क हादसे में मौत हो गई।
जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। गुरुग्राम जिले में बीते 24 घंटों में अलग-अलग सड़क हादसों में तीन लोगों की मौत हो गई। वहीं, दपंती समेत छह लोग घायल हो गए। यह हादसे गुरुग्राम सदर, सेक्टर-37 और फरुखनगर थाना क्षेत्र में हुए। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के बाद गुरुवार को उनके स्वजन को सौंप दिया और केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी।
सदर थाना क्षेत्र के सुभाष चौक अंडरपास में किआ गाड़ी की टक्कर से बाइक सवार दिल्ली के कृष्णा नगर के रहने वाले 32 वर्षीय गौरव की मौत हो गई। गौरव की दिल्ली के शहादरा में केशव स्टील इंडस्टीज नाम से वर्कशाप है। वह बुधवार रात नौ बजे एक पोर्टर टैक्सी में अलमारी लोड कराकर सोहना में डिलीवरी कराने के लिए निकले थे। गौरव बाइक से चल रहे थे। पोर्टर टैक्सी शहादरा के रहने वाले राकेश चला रहे थे।
राकेश ने सदर थाना पुलिस को बताया कि रात करीब डेढ़ बजे जब वह सुभाष चौक अंडरपास में पहुंचे तो पीछे से तेज रफ्तार में आई किआ गाड़ी ने गौरव की बाइक को टक्कर मार दी। इन्हें निजी अस्पताल ले जाया गया। जहां डाक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
वहीं, सेक्टर-37 थाना क्षेत्र में नरसिंहपुर फ्लाईओवर के पास बुधवार शाम सड़क पार करते समय अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में नूंह के प्रेम मोहल्ले में रहने वाले 50 वर्षीय नरेश कुमार की मौत हो गई। पुलिस की सूचना पर परिवार के लोग गुरुग्राम पहुंचे और उन्होंने शव की पहचान की।
बताया जाता है कि संजीव कुमार किसी काम से गुरुग्राम आए थे। थाना पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। दूसरी ओर फरुखनगर में थाने के पास ही बुधवार रात करीब आठ बजे एक पिकअप चलाने वाले युवक की अज्ञात वाहन की टक्कर से मौत हो गई।
मृत युवक की पहचान मूल रूप से उत्तर प्रदेश के एटा जिले के पैरैया गांव के रहने वाले 27 वर्षीय विकास के रूप में की गई। परिवारवालों ने बताया कि विकास गुरुग्राम में पिकअप चलाता था। यह बुधवार को किसी काम से फरुखनगर गया था। रात करीब आठ बजे थाने के पास ही यह किसी काम से पिकअप से उतरकर सड़क पार कर रहा था, इसी दौरान अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी।
निजी बस ट्रक से टकराई, चार सवारियां घायल
शहर में एक अन्य हादसा दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर राजीव चौक के पास बनी मस्जिद के सामने हुआ। राजीव चौक से खेड़कीदौला की तरफ जा रहे एक ट्रक ने अचानक ब्रेक लगाए तो पीछे चल रही सवारियों से भरी एक निजी बस उससे टकरा गई।
इस हादसे में चार सवारियों को मामूली चोटें आईं हैं, जिन्हें इलाज के बाद अस्पताल से घर भेज दिया गया। इस हादसे की पुलिस में कोई रिपोर्ट नहीं की गई। हादसे के बाद दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर कुछ देर के लिए ट्रैफिक बाधित हो गया। ट्रैफिक पुलिस ने बस को सड़क किनारे हटाकर यातायात सुचारु कराया।
गाड़ी सही चलाने के लिए टोकने पर बोलेरो चालक ने मारी टक्कर
ग्वाल पहाड़ी गांव में रहने वाले बिजेंद्र ने डीएलएफ फेस एक थाना पुलिस को दी शिकायत में कहा कि एक बोलेरो चालक को गाड़ी सही चलाने के लिए टोकने पर उसने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में वह और उनकी पत्नी घायल हो गए।
बिजेंद्र ने बताया कि वह बुधवार सुबह नौ बजे बाइक पत्नी काजल के साथ सेक्टर 15 जा रहे थे। रास्ते मे एक बोलेरो बहुत तेज गति व लापरवाही से आ रही थी। उससे उनकी मोटर साइकिल टकराने से बची थी। जब वह सिकंदरपुर ब्रिस्टल चौकी रेड लाइट पर रुके तो पीछे से बोलेरो गाड़ी भी आ गई। जब लाइट ग्रीन हुई तो बिजेंद्र ने बोलेरो कार से थोड़ा आगे निकलकर ड्राइवर को गाड़ी धीरे चलाने के लिए कहा, इसके बाद चालक ने दोबारा बाइक को पीछे से टक्कर मार दी।
इससे वह और उनकी पत्नी सड़क पर गिरकर घायल हो गए। आसपास के लोगों ने दोनों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया। हादसे में उनकी पत्नी के पैर में फ्रेक्चर हो गया।
