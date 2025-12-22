Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गुरुग्राम में रैपिडो कैब के ड्राइवर ने की बदसलूकी, युवती को बीच सड़क उतारा; वीडियो वायरल

    By Vinay Trivedi Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 01:13 AM (IST)

    गुरुग्राम में एक रैपिडो कैब चालक ने एक युवती के साथ बदसलूकी की और उसे बीच सड़क पर उतार दिया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वीडियो ...और पढ़ें

    Hero Image

    इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित वीडियो में जानकारी देती युवती। सौ. इंटरनेट मीडिया

    जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। गुरुग्राम में एक रैपिडो कैब ड्राइवर पर युवती के साथ बदसलूकी करने का मामला सामने आया है। युवती ने इसका वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित किया। उन्होंने आरोप लगाया कि ड्राइवर ने उन्हें बीच रोड पर गाड़ी से उतार दिया और अपशब्द कहने लगा। युवती का यह भी आरोप है कि जब वह मामले में कार्रवाई के लिए नजदीकी थाने पहुंचीं तो वहां भी एफआइआर दर्ज न करने का दबाव बनाया गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इंस्टाग्राम पर स्टार गर्ल नाम की प्रोफाइल से इस घटना का वीडियो पोस्ट किया गया। इस प्रोफाइल के बायो में युवती ने अपने आप को डिजिटल क्रियेटर बताया है। युवती द्वारा प्रसारित किए गए वीडियो में वह ड्राइवर से बहस करती दिख रही हैं। वीडियो में वह कहती हैं, ''रैपिडो, तुम कैसे ड्राइवर रखते हो? इस आदमी ने उन्हें सड़क के बीचोंबीच गाड़ी से उतरने को कहा और उनके साथ बदतमीजी की। उनके हाथ कांप रहे हैं, लेकिन वह इसके खिलाफ शिकायत करेंगी।

    वीडियो के दूसरे हिस्से में युवती ने पूरी घटना बताई। उनके मुताबिक यह घटना 15 दिसंबर की थी। उन्होंने कहा कि वह काम से घर लौट रही थीं और रैपिडो कैब बुक की थी। उस समय ड्राइवर तेज आवाज में म्यूजिक चला रहा था, जबकि वह फोन पर बात कर रही थीं। युवती ने ड्राइवर से म्यूजिक की आवाज कम करने को कहा, लेकिन उसने उनकी बात नहीं मानी। तीसरी बार कहने पर ड्राइवर गुस्से में आ गया और अपशब्द कहने लगा। युवती ने कहा कि किसी यात्री से इस तरह बात करना गलत है, इसके बाद ड्राइवर ने उन्हें सड़क के बीच उतारने को कहा। आरोप है कि ड्राइवर ने जानबूझकर गाड़ी दूसरी दिशा में मोड़ दी और डराने की कोशिश की।

    काफी कहने के बाद उसने गाड़ी रोकी, लेकिन जैसे ही वह उतरीं, ड्राइवर भी बाहर आ गया। जिससे वह और ज्यादा डर गईं। युवती ने तुरंत पुलिस को फोन किया और थाने पहुंचीं। उनका आरोप है कि वहां भी उन्हें परेशानी झेलनी पड़ी और एफआइआर दर्ज न करने के लिए दबाव बनाया गया। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और शिकायत दर्ज करवाई। बाद में वह अपने माता-पिता के साथ अदालत भी गईं।

    घटना के दिन ही दर्ज की गई एफआईआर

    वीडियो के बारे में जानकारी लेने पर पता चला कि यह घटना सेक्टर 50 थाना क्षेत्र में बख्तावर चौक से आर्टिमिस अस्पताल रोड की है। युवती का नाम कोमल है और वह सुशांत लोक तीन की रहने वाली हैं। इस मामले में सेक्टर 50 थाना प्रभारी इंस्पेक्टर सुखबीर कुमार ने बताया कि घटना के बाद युवती ने पुलिस कंट्रोल रूम में फोन किया था। पुलिस ईआरवी मौके पर पहुंची थी। इसके बाद युवती की शिकायत पर एफआइआर भी दर्ज की गई। आरोपित कैब चालक को भी गिरफ्तार किया गया है। कैब चालक की पहचान रोहतक के बेहड़ी महाराजपुर गांव के रहने वाले पंकज कुमार के रूप में की गई। गुरुग्राम पुलिस महिलाओं की सुरक्षा के प्रति गंभीर है।

    यह भी पढ़ें- गुरुग्राम में मुस्लिम युवक से शादी की जिद पर अड़ी युवती की हत्या, कॉल डिटेल से खुला राज; भाई और दोस्त रिमांड पर