गुरुग्राम में मुस्लिम युवक से शादी की जिद पर अड़ी युवती की हत्या, कॉल डिटेल से खुला राज; भाई और दोस्त रिमांड पर
मानेसर में मुस्लिम युवक से शादी की जिद पर अड़ी युवती की हत्या के मामले में पुलिस ने साजिश रचने के आरोपित भाई और उसके दोस्त को रिमांड पर लिया है। युवती ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, मानेसर। मुस्लिम युवक से शादी की जिद पर अड़ी उत्तर प्रदेश के एटा की युवती की हत्या के मामले में पुलिस ने साजिश रचने के आरोपित भाई और उसके दोस्त को दो दिन के रिमांड पर लिया है। शनिवार को मामले का पर्दाफाश करते हुए पुलिस टीम ने इन्हें गिरफ्तार किया था।
युवती की पहचान होने के बाद उसके फोन की कॉल डिटेल निकाली गई, अंतिम काल उसके भाई की मिली थी। इसके बाद उस पर शक गहराया। हालांकि, पूछताछ के दौरान उसने कई बार बयान बदले, लेकिन जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने हत्या की बात स्वीकार की।
पुलिस टीम ने शनिवार को आरोपित भाई से पूछताछ के बाद उसके दोस्त पुष्पेंद्र को भी पकड़ा। उसने पूछताछ में जब दुष्कर्म की जानकारी दी, तब भाई के पैरों तले जमीन खिसक गई। भाई के मुताबिक युवती पुष्पेंद्र को भी अपना भाई मानती थी और उस पर काफी विश्वास करती थी।
भाई ने पूछताछ में बताया कि उसकी बहन कई बार पहले गुरुग्राम आ चुकी थी। इस दौरान पड़ोस में रहने वाले एक मुस्लिम युवक से उसके प्रेम संबंध हो गए थे। घर जाने के बाद भी वह फोन पर उससे बातें करती थीं। इसके बारे में घरवालों को भी जानकारी थी। घरवालों ने इस रिश्ते के लिए कई बार मना किया था। उनकी बातें दरकिनार कर एक दिसंबर को युवती मानेसर आ गई और मुस्लिम युवक के पास रहने लगी।
नौ दिसंबर जानकारी होने पर भाई ने उसे समझाया, लेकिन वह नहीं मानी। इसके बाद उसने हत्या की साजिश रची और इसमें अपने दोस्त पुष्पेंद्र को शामिल किया। पुष्पेंद्र से पूछताछ में पता चला कि साजिश के मुताबिक वह 11 दिसंबर की रात आधे घंटे पहले युवती को यह कहकर घर से ले गया कि वह उसके प्रेमी से शादी करा देगा।
विश्वास के कारण युवती उसके साथ बाइक से चली गई। आरोपित पुष्पेंद्र उसे तावड़ू रोड पर एक ईंट भट्ठे के पास सुनसान जगह ले गया। यहां मौका पाकर उसने दुष्कर्म किया, इसी दौरान चुन्नी से गला घोंटकर हत्या कर दी। इसके बाद भाई को फोन कर बुला लिया और दोनों ने शव को फेंक दिया।
मामले में जांच अधिकारी मानेसर थाने में एएसआइ प्रवीण कुमार ने बताया कि हत्या के मामले में दोनों आरोपितों को दो दिन के रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है। इस दौरान उनसे वारदात में इस्तेमाल बाइक और युवती का फोन बरामद किया जाएगा। हत्या में इस्तेमाल किए गए कपड़ों को भी कब्जे में लिया जाएगा।
