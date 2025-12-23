गुरुग्राम: फार्म हाउस में अवैध शराब पार्टी पर पुलिस का छापा, एक्सपायरी वीजा के साथ रह रहे 16 नाइजीरियन गिरफ्तार

संवाद सहयोगी, सोहना। भोंडसी थाना पुलिस ने रविवार देर रात बड़ी कार्रवाई करते हुए बहलपा स्थित एलिगेंट फार्म हाउस पर छापेमारी कर 16 नाइजीरियन नागरिकों समेत 18 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मौके से शराब की कई पेटियां और करीब साढ़े तीन लाख रुपये नकद बरामद किए हैं।

जांच में सामने आया है कि गिरफ्तार किए गए सभी नाइजीरियन वीजा और पासपोर्ट की अवधि समाप्त होने के बावजूद भारत में अवैध रूप से रह रहे थे। बिना परमिशन कर रहे थे शराब पार्टी थाना प्रभारी सुरेंद्र कुमार ने बताया कि देर रात सूचना मिली थी कि एलिगेंट फार्म हाउस में विदेशी नागरिक बिना अनुमति के शराब पार्टी कर रहे हैं। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने मौके पर छापा मारा, जहां नाइजीरियन नागरिक शराब का सेवन करते हुए पाए गए। जांच के दौरान न तो पार्टी की कोई अनुमति पाई गई और न ही वैध दस्तावेज प्रस्तुत किए जा सके।

पुलिस के अनुसार फार्म हाउस में शराब और नशाखोरी के साथ अश्लील गतिविधियां भी चल रही थीं। मौके से भारी मात्रा में शराब और नकदी बरामद की गई। पूछताछ में यह भी सामने आया कि सभी आरोपी लंबे समय से अवैध रूप से यहां रह रहे थे और स्थानीय स्तर पर किसी तरह की अनुमति नहीं ली गई थी।