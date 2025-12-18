Gurugram News: लाइसेंस रद होने के बाद रुकी रजिस्ट्री, रहेजा ट्रिनिटी प्रोजेक्ट पर सख्त कार्रवाई

गौरव सिंगला, नया गुरुग्राम। सेक्टर-84 स्थित रहेजा डेवलपर्स लिमिटेड के कमर्शियल प्रोजेक्ट रहेजा ट्रिनिटी से जुड़ी सभी प्रापर्टी रजिस्ट्रियों पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के जिला नगर योजनाकार इन्फ़ोर्समेंट (डीटीपीई) गुरुग्राम ने लंबे समय से नियमों का पालन न करने के चलते प्रोजेक्ट का विकास लाइसेंस रद कर दिया है।

डीटीपीई के द्वारा जारी आदेश के अनुसार टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग हरियाणा द्वारा लाइसेंस नंबर 26 को 17 मई 2013 को 2.281 एकड़ भूमि पर कमर्शियल लोनी विकसित करने के लिए जारी किया गया था। यह लाइसेंस 16 मई 2019 तक ही वैध था।

हरियाणा विकास एवं शहरी क्षेत्र विनियमन नियमों के तहत लाइसेंस की अवधि समाप्त होने से कम से कम एक माह पहले उसके नवीनीकरण के लिए आवेदन करना अनिवार्य होता है लेकिन रहेजा डेवलपर्स लिमिटेड ने लाइसेंस समाप्त होने के कई वर्षों बाद तक भी नवीनीकरण के लिए कोई आवेदन नहीं किया।

लाइसेंस समाप्त होने और नवीनीकरण न होने को गंभीर लापरवाही मानते हुए टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग की इन्फ़ोर्समेंट विंग ने सब-रजिस्ट्रार मानेसर को निर्देश जारी किए हैं कि रहेजा ट्रिनिटी प्रोजेक्ट से संबंधित किसी भी प्रकार की बिक्री, कन्वेएंस या लीज डीड की रजिस्ट्री न की जाए।