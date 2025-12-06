Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गुरुग्राम में बिजली विभाग पर भारी बोझ, सब-अर्बन और सिटी डिवीजन लोड से पस्त

    By Aditya Raj Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 12:02 PM (IST)

    जिले में बिजली वितरण प्रणाली पर भारी दबाव है। नियमों के अनुसार 10 डिवीजनों की आवश्यकता है, लेकिन निगम केवल छह से काम चला रहा है। इससे कर्मचारियों पर क ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    जिले में बिजली वितरण प्रणाली पर भारी दबाव है। नियमों के अनुसार 10 डिवीजनों की आवश्यकता है। फाइल फोटो

    महावीर यादव, बादशाहपुर। जिले में बिजली डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पर लगातार दबाव बना हुआ है। मौजूदा नियमों के मुताबिक, बिजली निगम को करीब 729,596 कंज्यूमर्स के लिए कम से कम 10 डिवीजन की जरूरत है। स्टैंडर्ड हर डिवीजन में 70,000 से 75,000 कंज्यूमर्स का है। लेकिन, असल हालात इसके बिल्कुल उलट हैं। बिजली निगम के अधिकारी सिर्फ छह डिवीजन के जरिए इन डिवीजनों को मैनेज कर रहे हैं। इससे न सिर्फ कर्मचारियों पर काम का बोझ बढ़ रहा है, बल्कि कंज्यूमर्स को समय पर सर्विस देने में भी दिक्कतें आ रही हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जिले में बिजली निगम के दो सर्कल हैं। कंज्यूमर्स की संख्या ज्यादा होने की वजह से यह अकेला जिला है, जिसमें दो सर्कल बनाए गए हैं। कंज्यूमर्स की संख्या पर नजर डालें तो हालात और भी साफ हो जाते हैं। सब-अर्बन डिवीजन में सबसे ज्यादा 190,263 कंज्यूमर्स हैं। बिजली डिस्ट्रीब्यूशन निगम के नियमों और स्टैंडर्ड के हिसाब से इस डिवीजन को तीन हिस्सों में बांटा जाना चाहिए। इसी तरह, सिटी वन डिवीजन में 181,847 कंज्यूमर्स हैं, जो कैपेसिटी से ढाई गुना ज्यादा है। पटौदी डिवीज़न में 146,144 कंज्यूमर हैं, और यहां भी डिवीज़नल डिवीज़न की ज़रूरत महसूस की जा रही है।

    सोहना डिवीज़न में 84,815 कंज्यूमर हैं, बादशाहपुर में 80,127, और मानेसर डिवीज़न में 46,450 कंज्यूमर हैं। इनमें से, मानेसर डिवीज़न ही ऐसा है जहां स्टैंडर्ड से कम कंज्यूमर बेस है, जबकि बाकी सभी डिवीज़न में काफी ज़्यादा कंज्यूमर हैं। अधिकारियों का कहना है कि बढ़ती आबादी, इंडस्ट्रियल विस्तार और ग्रामीण इलाकों में बिजली कनेक्शन बढ़ने की वजह से दबाव तेज़ी से बढ़ रहा है।

    डिवीज़न का हेड एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होता है। उसके पास कोर्ट केस लड़ने का अधिकार होता है। कंज्यूमर की संख्या ज़्यादा होने की वजह से कोर्ट केस की संख्या भी ज़्यादा होती है।

    ज़्यादा लोड की वजह से फॉल्ट ठीक करने में देरी होती है। कंज्यूमर की ज़्यादा संख्या और बड़ा एरिया होने की वजह से, एक अकेला एग्जीक्यूटिव इंजीनियर स्थिति पर पूरी तरह से नज़र नहीं रख पाता है।

    -प्रवीण यादव, कन्वीनर, यूनाइटेड गुरुग्राम RWAs

    किसी डिवीजन में कंज्यूमर की ज़्यादा संख्या होने से टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव काम में लगने वाला समय बढ़ जाता है। इससे सर्विस की क्वालिटी पर असर पड़ता है। इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन को बेहतर सर्विस देने के लिए अपना एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर मजबूत करना चाहिए।

    -कुलदीप बोहरा, पूर्व म्युनिसिपल काउंसलर

    इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन को इस जिले से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू मिलता है। कंज्यूमर भी ज़्यादा हैं। बिजली डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर और एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को बेहतर किया जाना चाहिए। कॉर्पोरेशन के स्टैंडर्ड को पूरा करने के लिए डिवीज़न और सबडिवीजन की संख्या बढ़ाने की ज़रूरत है।

    -राकेश राणा बजघेरा, यूनाइटेड RWA फेडरेशन

    इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन कंज्यूमर को बेहतर सर्विस दे रहा है। दो डिवीज़न, पटौदी और बादशाहपुर, हाल ही में चालू हुए हैं। दो नए डिवीजन भी जल्द ही चालू हो जाएंगे। कंज्यूमर को अभी कोई बड़ी दिक्कत नहीं हो रही है।

    -वीके अग्रवाल, चीफ इंजीनियर, साउथ हरियाणा पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन (दिल्ली जोन)