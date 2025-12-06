गुरुग्राम में बिजली विभाग पर भारी बोझ, सब-अर्बन और सिटी डिवीजन लोड से पस्त

डिवीज़न का हेड एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होता है। उसके पास कोर्ट केस लड़ने का अधिकार होता है। कंज्यूमर की संख्या ज़्यादा होने की वजह से कोर्ट केस की संख्या भी ज़्यादा होती है।

ज़्यादा लोड की वजह से फॉल्ट ठीक करने में देरी होती है। कंज्यूमर की ज़्यादा संख्या और बड़ा एरिया होने की वजह से, एक अकेला एग्जीक्यूटिव इंजीनियर स्थिति पर पूरी तरह से नज़र नहीं रख पाता है।

-प्रवीण यादव, कन्वीनर, यूनाइटेड गुरुग्राम RWAs

किसी डिवीजन में कंज्यूमर की ज़्यादा संख्या होने से टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव काम में लगने वाला समय बढ़ जाता है। इससे सर्विस की क्वालिटी पर असर पड़ता है। इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन को बेहतर सर्विस देने के लिए अपना एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर मजबूत करना चाहिए।

-कुलदीप बोहरा, पूर्व म्युनिसिपल काउंसलर

इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन को इस जिले से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू मिलता है। कंज्यूमर भी ज़्यादा हैं। बिजली डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर और एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को बेहतर किया जाना चाहिए। कॉर्पोरेशन के स्टैंडर्ड को पूरा करने के लिए डिवीज़न और सबडिवीजन की संख्या बढ़ाने की ज़रूरत है।

-राकेश राणा बजघेरा, यूनाइटेड RWA फेडरेशन

इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन कंज्यूमर को बेहतर सर्विस दे रहा है। दो डिवीज़न, पटौदी और बादशाहपुर, हाल ही में चालू हुए हैं। दो नए डिवीजन भी जल्द ही चालू हो जाएंगे। कंज्यूमर को अभी कोई बड़ी दिक्कत नहीं हो रही है।

-वीके अग्रवाल, चीफ इंजीनियर, साउथ हरियाणा पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन (दिल्ली जोन)