गुरुग्राम-मानेसर में प्रदूषण पर बड़ा एक्शन, दो RO के निलंबन के बाद नए अधिकारियों को मिली कमान

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। गुरुग्राम में बढ़ते वायु प्रदूषण और प्रदूषण नियंत्रण में लापरवाही के मामलों पर मुख्यमंत्री की सख्ती के बाद हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एचएसपीसीबी) ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है।

बोर्ड ने गुरुग्राम नार्थ और गुरुग्राम साउथ के रीजनल आफिसर (आरओ) के रिक्त पदों पर नए अधिकारियों की नियुक्ति कर दी है। बोर्ड चेयरमैन शेखर विद्यार्थी की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किए गए हैं।

हरीश कुमार को गुरुग्राम नार्थ की जिम्मेदारी

जारी आदेश के अनुसार हरीश कुमार को गुरुग्राम नार्यर्थ का नया रीजनल आफिसर नियुक्त किया गया है। वहीं प्रवीण कुमार को गुरुग्राम साउथ की जिम्मेदारी सौंपी गई है। दोनों अधिकारियों के सामने प्रदूषण नियंत्रण से जुड़े नियमों को सुनिश्चित करना बड़ी चुनौती होगी।