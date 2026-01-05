Language
    गुरुग्राम पुलिस में बड़ा फेरबदल, 19 इंस्पेक्टरों का तबादला; कई थाना प्रभारियों की बदली जिम्मेदारी

    By Vinay Trivedi Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 12:43 AM (IST)

    गुरुग्राम में पुलिस आयुक्त विकास अरोड़ा ने बड़े पैमाने पर 19 इंस्पेक्टरों का तबादला किया है। कई थाना प्रभारियों को बदला गया है, जबकि कुछ को ट्रैफिक और न ...और पढ़ें

    सांकेतिक तस्वीर। सौजन्य- जागरण ग्राफिक्स

    जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। पुलिस आयुक्त विकास अरोड़ा ने बीते दिनों बड़े पैमाने पर थाना प्रभारियों का तबादला किया है। जिले में कुल 19 इंस्पेक्टरों को इधर से उधर किया गया है। लाइन हाजिर कुछ इंस्पेक्टरों को थाने का चार्ज दिया गया तो कुछ थाना प्रभारियों को ट्रैफिक और नाइट पेट्रोलिंग में लगाया गया।

    जानकारी के अनुसार सेक्टर 53 पुलिस थाने के एसएचओ रामबीर को सेक्टर 65 थाने में लगाया गया है। मानेसर पुलिस थाने के एसएचओ सत्येंद्र को सेक्टर 53 में रामबीर की जगह भेजा गया। बजघेड़ा के एसएचओ सुनील कुमार को मानेसर थाने का प्रभारी बनाया गया। पीओ स्टाफ दो सेक्टर 10 थाने में तैनात इंस्पेक्टर सतपाल को बजघेड़ा थाने का एसएचओ लगाया है।

    गुरुग्राम के साइबर क्राइम साउथ थाने के एसएचओ सुरेंद्र को भोंडसी थाने का एसएचओ बनाया गया है। सुशांत लोक के एसएचओ मनोज को डीएलएफ फेस एक और पुलिस लाइन में पोस्टिंग का इंतजार कर रहे अमन को सुशांत लोक थाने का इंचार्ज बनाया गया।

    डीएलएफ फेस एक थाने के एसएचओ राजेश को सेक्टर 40 थाना प्रभारी बनाया गया है। मानेसर में नाइट पेट्रोलिंग ड्यूटी पर तैनात इंस्पेक्टर जितेंद्र को डीएलएफ फेस दो थाने का एसएचओ लगाया गया है।

    डीएलएफ फेस दो के एसएचओ मनोज को ट्रैफिक पुलिस स्टेशन दो और ट्रैफिक पुलिस स्टेशन दो के इंचार्ज असीन खान को ट्रैफिक स्टाफ में भेजा गया। ट्रैफिक स्टाफ में तैनात इंस्पेक्टर जगदेव को एसएचओ केएमपी, केएमपी एसएचओ रहे अनिल कुमार को ट्रैफिक स्टाफ भेजा गया।

    पुलिस लाइन में मौजूद इंस्पेक्टर सुनील कुमार को भी ट्रैफिक स्टाफ लगाया गया है। पुलिस लाइन में तैनात इंस्पेक्टर सुरेश और विरेंद्र को नाइट पेट्रोलिंग ड्यूटी वेस्ट और साउथ लगाया।

    सेक्टर 40 के एसएचओ ललित को भी मानेसर जोन में नाइट पेट्रोलिंग ड्यूटी पर भेजा गया। सेक्टर 65 के एसएचओ अजयबीर भड़ाना को कोर्ट सर्विलांस स्टाफ और भोंडसी पुलिस थाने के एसएचओ सुरेंद्र को पीओ स्टाफ टीम दो में सेक्टर 10 पुलिस थाने के अंतर्गत लगाया गया है।