गुरुग्राम पुलिस में बड़ा फेरबदल, 19 इंस्पेक्टरों का तबादला; कई थाना प्रभारियों की बदली जिम्मेदारी

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। पुलिस आयुक्त विकास अरोड़ा ने बीते दिनों बड़े पैमाने पर थाना प्रभारियों का तबादला किया है। जिले में कुल 19 इंस्पेक्टरों को इधर से उधर किया गया है। लाइन हाजिर कुछ इंस्पेक्टरों को थाने का चार्ज दिया गया तो कुछ थाना प्रभारियों को ट्रैफिक और नाइट पेट्रोलिंग में लगाया गया।



जानकारी के अनुसार सेक्टर 53 पुलिस थाने के एसएचओ रामबीर को सेक्टर 65 थाने में लगाया गया है। मानेसर पुलिस थाने के एसएचओ सत्येंद्र को सेक्टर 53 में रामबीर की जगह भेजा गया। बजघेड़ा के एसएचओ सुनील कुमार को मानेसर थाने का प्रभारी बनाया गया। पीओ स्टाफ दो सेक्टर 10 थाने में तैनात इंस्पेक्टर सतपाल को बजघेड़ा थाने का एसएचओ लगाया है।

गुरुग्राम के साइबर क्राइम साउथ थाने के एसएचओ सुरेंद्र को भोंडसी थाने का एसएचओ बनाया गया है। सुशांत लोक के एसएचओ मनोज को डीएलएफ फेस एक और पुलिस लाइन में पोस्टिंग का इंतजार कर रहे अमन को सुशांत लोक थाने का इंचार्ज बनाया गया।

डीएलएफ फेस एक थाने के एसएचओ राजेश को सेक्टर 40 थाना प्रभारी बनाया गया है। मानेसर में नाइट पेट्रोलिंग ड्यूटी पर तैनात इंस्पेक्टर जितेंद्र को डीएलएफ फेस दो थाने का एसएचओ लगाया गया है। डीएलएफ फेस दो के एसएचओ मनोज को ट्रैफिक पुलिस स्टेशन दो और ट्रैफिक पुलिस स्टेशन दो के इंचार्ज असीन खान को ट्रैफिक स्टाफ में भेजा गया। ट्रैफिक स्टाफ में तैनात इंस्पेक्टर जगदेव को एसएचओ केएमपी, केएमपी एसएचओ रहे अनिल कुमार को ट्रैफिक स्टाफ भेजा गया।