    नए साल के रंग में न पड़े भंग, गुरुग्राम में बार, क्लब, रेस्टोरेंट संचालकों को पुलिस ने दिए सख्त निर्देश

    By Vinay Trivedi Edited By: Sonu Suman
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 08:58 PM (IST)

    गुरुग्राम पुलिस ने नव वर्ष 2026 की पूर्व संध्या पर सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। डीसीपी ईस्ट और एसीपी डीएलएफ ने पब ...और पढ़ें

     नागरिकों की सुरक्षा के उद्देश्य से गुरुग्राम पुलिस ने कमर कस ली है। 

    जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। नव वर्ष 2026 के आगमन की पूर्व संध्या पर कानून व्यवस्था बनाए रखने और नागरिकों की सुरक्षा के उद्देश्य से गुरुग्राम पुलिस ने कमर कस ली है। डीसीपी ईस्ट गौरव राजपुरोहित, एसीपी डीएलएफ विकास कौशिक की अध्यक्षता में मंगलवार को सेक्टर 29 थाने में पब, बार, क्लब, रेस्टोरेंट व होटल संचालकों के साथ समन्वय बैठक आयोजित की गई।

    इस दौरान नववर्ष के अवसर पर सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन, ड्रिंक एंड ड्राइव की रोकथाम, आपात सेवाओं की उपलब्धता व संचालकों की जिम्मेदारियों को लेकर विस्तृत दिशा-निर्देश दिए गए।

    डीसीपी ईस्ट ने बताया कि गुरुग्राम पुलिस की ओर से शहर के सभी पब, बार, क्लब, रेस्टोरेंट व होटल संचालकों को बीएनएसएस की धारा 168 के तहत नोटिस जारी किए गए हैं। इसके अंतर्गत संचालकों को स्पष्ट निर्देश हैं कि नशे की हालत में किसी भी व्यक्ति को वाहन चलाने की अनुमति न दी जाए।

    ऐसे व्यक्तियों को सुरक्षित उनके घर पहुंचाने की जिम्मेदारी संबंधित संचालक की होगी। निर्देशों की अवहेलना करने पर संबंधित संचालकों के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कहा गया कि वहां तैनात बाउंसर इस पर निगरानी बनाए रखेंगे। अगर वाहन चालक नहीं मानते हैं तो इसकी सूचना पुलिस को देनी होगी।

    डीसीपी ईस्ट ने बताया कि नववर्ष के जश्न के दौरान किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोकने, असामाजिक व शरारती तत्वों पर नियंत्रण रखने तथा शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए गुरुग्राम पुलिस की ओर से व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। इस दौरान जिलेभर में करीब 5400 पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारी तैनात रहेंगे। वर्दीधारी पुलिस के साथ-साथ सादे कपड़ों में पुलिसकर्मी भी संवेदनशील स्थानों पर तैनात रहेंगे, जो संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी नजर रखेंगे।

    संदिग्ध व्यक्तियों की निगरानी के लिए प्रमुख स्थानों पर नाकाबंदी व सघन चेकिंग की व्यवस्था की गई है। सभी पार्किंग के पास भी नाकेबंदी की जाएगी। कहा कि शराब पीकर वाहन चलाने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए जिलेभर में विशेष अल्कोहल चेकिंग नाके लगाए गए हैं।

    नशे की हालत में वाहन चलाने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। डीसीपी ने कहा किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए काउंटर असाल्ट टीमें, बम डिस्पोजल स्क्वाय, एंबुलेंस व फायर ब्रिगेड की विशेष टीमें भी तैनात की गई हैं।

    वाहन चालकों के लिए ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी

    गुरुग्राम पुलिस ने यात्रियों को सलाह दी कि वे अपने वाहन केवल निर्धारित पार्किंग स्थानों पर ही खड़े करें। सड़कों पर पार्किंग सख्त वर्जित है और सड़क पर पार्क किए गए वाहनों को गुरुगाम ट्रैफिक पुलिस टो करके कार्रवाई करेगी।

    यहां करें पार्किंग

    -लेजर वैली पक्की पार्किंग, सेक्टर-29

    -लेजर वैली कच्ची पार्किंग (35 एकड़), वेस्टिन होटल के सामने
    -साइबर हब पार्किंग
    -पार्किंग आपोजिट केओडी और केओडी के पीछे सेक्टर-29
    -पार्किंग उबर आफिस के सामने सेक्टर-29
    -हुडा जिमखाना पार्किंग, सेक्टर 29
    -मचान पार्किंग
    -हूडा ग्राउंड पार्किंग
    -टैक्सी पार्किंग सेक्टर-29