    Gurugram News: निगम क्षेत्र में घर से कूड़ा उठा या नहीं, बताएगा आरएफआईडी टैग

    By Aditya Raj Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Wed, 29 Oct 2025 03:08 PM (IST)

    नगर निगम अब रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (आरएफआईडी) टैग का उपयोग करके अपशिष्ट प्रबंधन को बेहतर बनाने की योजना बना रहा है। घरों से कचरा एकत्र करने के बाद संपत्तियों पर आरएफआईडी टैग लगाए जाएंगे। यह प्रणाली कचरा संग्रह प्रक्रिया की निगरानी करेगी और कचरा संग्रह से संबंधित शिकायतों को कम करने में मदद करेगी। 

    जागरण संवाददाता, मानेसर। मानेसर नगर निगम क्षेत्र में घरों से कूड़ा उठाने की पूरी ट्रेकिंग होगी। कूड़ा उठाने वाली एजेंसी ने किन घरों से कूडा उठाया, इसकी जानकारी निगम अधिकारी एक क्लिक से पता कर सकेंगे। अगले माह से घरों से कूड़ा उठाने वाली एजेंसी ने मानेसर निगम क्षेत्र की प्रापर्टियों पर रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (आरएफआईडी टैग) लगाने का कार्य शुरू कर दिया है।

    उप निगम आयुक्त अपूर्व चौधरी ने बताया कि पूजा कांसूलेशन सर्विस को घरों से कूड़ा उठाने का कार्य सौंपा गया है। एजेंसी के कर्मचारी सोसायटियों, प्लाट, फ्लैट, ग्रुप हाउसिंग सोसायटी व सभी प्रकार की प्रापर्टी पर टैग लगाएगी। इस टैग के लगाने के का खर्च एजेंसी स्वयं वहन करेगी। इस कार्य के लिए किसी प्रापर्टी धारक से कोई फीस नहीं ली जाएगी।

    निगम क्षेत्र में प्रॉपर्टी धारकों से अपील करते हुए कहा कि धारक इस बात का ध्यान रखें कि मानेसर नगर निगम के द्वारा आरएफआईडी टैग लगाने वाली एजेंसी के प्रतिनिधियों को पहचान पत्र दिए गए हैं। केवल उन्हीं व्यक्तियों से टैग लगावाएं जिनके पास नगर निगम की ओर से प्रमाणित पहचान पत्र है। उन्होंने बताया कि अगले माह से एजेंसी घरों से कूड़ा उठाने का कार्य शुरू करेगी।

    कूड़ा उठाने वाली एजेंसी पर नजर रखने और कार्य में पारदर्शिता रखने के लिए एजेंसी को अपने खर्च पर निगम क्षेत्र की प्रत्येक प्रापर्टियों पर आरएफआईडी टैग लगाने होंगे। एजेंसी ने अपने स्तर पर टैग लगाने शुरू कर दिए है। टैग लगाने के साथ ही जब एजेंसी की गाड़ियां कूड़ा उठाने जाएंगी तो टैग को स्कैन करना होगा। इससे कूड़ा उठाने के समय से लेकर सभी जानकारी अपलोड हो जाएगी।