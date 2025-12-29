न्यू ईयर सेलिब्रेशन को लेकर गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी, नियम तोड़ने पर होगी सख्त कार्रवाई

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। नए साल के जश्न को सुरक्षित और सुचारु बनाने के लिए गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने 31 दिसंबर की शाम इवेंट्स, बाजारों और खाने-पीने की जगहों पर जाने वाले लोगों के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। पुलिस ने साफ किया है कि वाहन केवल निर्धारित पार्किंग स्थलों पर ही खड़े किए जाएं। सड़कों पर पार्किंग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी और सड़क पर खड़े वाहनों को ट्रैफिक पुलिस द्वारा उठाया जाएगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

एडवाइजरी के अनुसार सेक्टर-29 और आसपास के क्षेत्रों में लेजर वैली पक्की व कच्ची पार्किंग (35 एकड़), साइबर हब पार्किंग, केओडी के सामने व पीछे की पार्किंग, उबर आफिस के सामने पार्किंग, हुडा जिमखाना, मचान पार्किंग, हुडा ग्राउंड और टैक्सी पार्किंग सेक्टर-29 में वाहनों को पार्क किया जा सकेगा।