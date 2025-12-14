गुरुग्राम में नया निगम मुख्यालय हुआ महंगा, अब 184 करोड़ की लागत से बनेगा अत्याधुनिक भवन

संवाद सहयोगी, नया गुरुग्राम। लंबे इंतजार के बाद नगर निगम का नया मुख्यालय एक बार फिर रफ्तार पकड़ने जा रहा है। लगभग एक वर्ष से अटके प्रोजेक्ट की फाइल अब आगे बढ़ गई है और सरकार ने 55 करोड़ रुपये की अतिरिक्त लागत को मंजूरी दे दी है। शुरुआत में भवन का निर्माण 129 करोड़ रुपये में होना था, लेकिन समय पर काम न होने और कीमतों में बढ़ोतरी के कारण अब यह लागत 184 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है।



मंगलवार को चंडीगढ़ में हुई बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नए एस्टीमेट को हरी झंडी दी, जिसके बाद पुरानी एजेंसी को ही काम पूरा करने की मंजूरी मिल गई। एजेंसी इस माह के भीतर साइट पर दोबारा काम शुरू करेगी। इमारत की 10 मंजिलों तक की स्ट्रक्चरिंग पहले ही तैयार की जा चुकी है, अब आंतरिक और फिनिशिंग का काम होना बाकी है।



नगर निगम गुरुग्राम के मुख्य अभियंता विजय ढाका का कहना हैं कि कार्यालय के लिए 55 करोड़ की बढ़ी हुई लागत को मंजूरी मिल चुकी है। एजेंसी को इस माह आदेश जारी कर दिया जाएगा और कार्य समय सीमा के भीतर पूरा कराने के निर्देश दिए गए हैं।