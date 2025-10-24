गुरुग्राम में चार ASI को नोटिस जारी, बड़ी लापरवाही सामने आने पर निगम ने दी ये चेतावनी

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। गुरुग्राम में सफाई व्यवस्था में लापरवाही बरतने पर अतिरिक्त निगमायुक्त-3 ने निगम के चार सहायक सफाई निरीक्षकों (एएसआई) को कारण बताओ नोटिस भेजे हैं। एएसआई नवल, रोहित, बंसी और पवन को दिए गए नोटिस में कहा गया है कि सफाई कार्यों की निगरानी और रिपोर्टिंग में गंभीर चूक की गई है।

नोटिस के अनुसार, बताया गया गया है कि एएसआई को एनएच-8 सर्विस रोड (खेड़कीदौला टोल से राजीव चौक तक, हीरो होंडा चौक के रास्ते) पर सफाई व्यवस्था की निगरानी करने और नियमित रूप से रिपोर्ट कार्यालय को भेजने के निर्देश दिए गए थे। लेकिन निर्देशों के बावजूद न तो वहां किसी प्रकार की निगरानी की गई और न ही कोई रिपोर्ट कार्यालय को सौंपी गई।