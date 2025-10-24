Language
    गुरुग्राम में चार ASI को नोटिस जारी, बड़ी लापरवाही सामने आने पर निगम ने दी ये चेतावनी

    By Sandeep Kumar Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 03:20 PM (IST)

    गुरुग्राम में सफाई व्यवस्था में लापरवाही बरतने पर निगम के चार सहायक सफाई निरीक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। एएसआई को एनएच-8 सर्विस रोड पर सफाई की निगरानी करने और रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसे कर्तव्य की उपेक्षा मानते हुए निगम ने स्पष्टीकरण मांगा है और संतोषजनक जवाब न मिलने पर कार्रवाई की चेतावनी दी है।

    जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। गुरुग्राम में सफाई व्यवस्था में लापरवाही बरतने पर अतिरिक्त निगमायुक्त-3 ने निगम के चार सहायक सफाई निरीक्षकों (एएसआई) को कारण बताओ नोटिस भेजे हैं। एएसआई नवल, रोहित, बंसी और पवन को दिए गए नोटिस में कहा गया है कि सफाई कार्यों की निगरानी और रिपोर्टिंग में गंभीर चूक की गई है।

    नोटिस के अनुसार, बताया गया गया है कि एएसआई को एनएच-8 सर्विस रोड (खेड़कीदौला टोल से राजीव चौक तक, हीरो होंडा चौक के रास्ते) पर सफाई व्यवस्था की निगरानी करने और नियमित रूप से रिपोर्ट कार्यालय को भेजने के निर्देश दिए गए थे। लेकिन निर्देशों के बावजूद न तो वहां किसी प्रकार की निगरानी की गई और न ही कोई रिपोर्ट कार्यालय को सौंपी गई।

    अतिरिक्त आयुक्त ने नोटिस में लिखा है कि यह रवैया कर्तव्य की उपेक्षा को दर्शाता है और गंभीर प्रशासनिक लापरवाही का उदाहरण है। नगर निगम ने संबंधित अधिकारियों से एक दिन के भीतर लिखित स्पष्टीकरण मांगा है, जिसमें यह स्पष्ट करना होगा कि उन्होंने अपने दायित्वों का निर्वहन क्यों नहीं किया और रिपोर्ट समय पर क्यों नहीं भेजी।

    निगम ने चेतावनी दी है कि यदि स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं मिला तो इसे अनुशासनहीनता और कर्तव्य की अवहेलना माना जाएगा और निगम के नियमों के अनुसार विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

    अधिकारियों ने इस मामले को गंभीर बताते हुए कहा है कि शहर की सफाई व्यवस्था में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जो भी कर्मचारी अपने कार्य में ढिलाई बरतेगा, उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।