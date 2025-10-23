गुरुग्राम में बाइक सवारों ने युवक के पेट में मारी गोली, जनवरी में चचेरे भाई की गोली मारकर की जा चुकी है हत्या
गुरुग्राम में बाइक सवार हमलावरों ने एक युवक को पेट में गोली मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। यह घटना जनवरी में उसके चचेरे भाई की हत्या के बाद हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस दोनों घटनाओं के बीच संबंध तलाश रही है।
जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। बाइक सवार बदमाशों ने रविनगर काॅलोनी में एक युवक को गोली मार दी। आस-पास के लाेगों ने एक प्राइवेट अस्पताल में घायल शख्स को भर्ती कराया। हमलावरों ने पेट में गोली मारी है। घायल युवक देवीलाल काॅलोनी में रहने वाला 21 वर्षीय प्रशांत पाराशर है। सूचना मिलते ही सेक्टर-9ए थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर छानबीन कर रही है। वारदात स्थल के पास लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से हमलावरों की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है।
जानकारी के मुताबिक, देवीलाल काॅलोनी की गली नंबर-एक में रहने वाले प्रशांत पाराशर बृहस्पतिवार शाम लगभग साढ़े पांच बजे रवि नगर की गली नंबर तीन में गए थे। वापस पैदल लौट रहे थे। उसी दौरान गली में ही दो बाइक सवार चार युवकों में से एक ने उनके ऊपर गोली चला दी। गोली पेट में लगते ही वह गिर गए। शोर होने पर सभी वहां से फरार हो गए।
आस-पास के लोगों ने तुरंत उसे अस्पताल पहुंचाया। रिश्तेदार आरके उपाध्याय का कहना है कि प्रशांत के चचेरे भाई पर्व उर्फ बड़ी के ऊपर इसी साल 12 जनवरी को 15-20 युवकों ने हमला किया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी। मामले में 11 आरोपित गिरफ्तार किए जा चुके हैं। संदेह है कि प्रशांत पर हमला करने के आरोपित उस मामले से भी जुड़े हो सकते हैं। पुलिस आरोपितों की पहचान करने में जुट गई है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।