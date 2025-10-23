गुरुग्राम में बाइक सवारों ने युवक के पेट में मारी गोली, जनवरी में चचेरे भाई की गोली मारकर की जा चुकी है हत्या

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। बाइक सवार बदमाशों ने रविनगर काॅलोनी में एक युवक को गोली मार दी। आस-पास के लाेगों ने एक प्राइवेट अस्पताल में घायल शख्स को भर्ती कराया। हमलावरों ने पेट में गोली मारी है। घायल युवक देवीलाल काॅलोनी में रहने वाला 21 वर्षीय प्रशांत पाराशर है। सूचना मिलते ही सेक्टर-9ए थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर छानबीन कर रही है। वारदात स्थल के पास लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से हमलावरों की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है।

जानकारी के मुताबिक, देवीलाल काॅलोनी की गली नंबर-एक में रहने वाले प्रशांत पाराशर बृहस्पतिवार शाम लगभग साढ़े पांच बजे रवि नगर की गली नंबर तीन में गए थे। वापस पैदल लौट रहे थे। उसी दौरान गली में ही दो बाइक सवार चार युवकों में से एक ने उनके ऊपर गोली चला दी। गोली पेट में लगते ही वह गिर गए। शोर होने पर सभी वहां से फरार हो गए।