गुरुग्राम: सिग्नेचर ग्लोबल सोसाइटी की बिल्डिंग से मां ने तीन साल के बेटे संग लगाई छलांग, पल भर में दोनों की मौत
गुरुग्राम की सिग्नेचर ग्लोबल सोसाइटी में एक हृदयविदारक घटना हुई। एक माँ ने अपने तीन वर्षीय बच्चे के साथ इमारत से कूदकर आत्महत्या कर ली, जिससे दोनों की तत्काल मृत्यु हो गई। घटना के बाद सोसाइटी में शोक की लहर है। पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन आत्महत्या के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है।
जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। शहर के सेक्टर-10 थाना क्षेत्र में संदिग्धावस्था में 27 वर्षीय विवाहिता अपने तीन साल के बेटे के साथ बिल्डिंग की सातवीं मंजिल की बालकनी से कूद गई। आसपास के लोगों ने आनन-फानन में दोनों को अस्पताल पहुंचाया जहां डाॅक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
सूचना पर पहुंची पुलिस को जांच में कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। इससे आत्महत्या का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। थाने में विवाहिता के स्वजन ने ससुराल पक्ष पर दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाया है। पुुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
जानकारी के मुताबिक, सिद्धार्थ एन्क्लेव के सिग्नेचर ग्लोबल सोसाइटी निवासी रोहित जिला कोर्ट में जूस बेचने का काम करते हैं। रोहित की शादी महेंद्रगढ़ के बुचेनी निवासी 27 वर्षीय पत्नी शर्मिला से हुई थी। उनके तीन वर्षीय बेटा युवान था।
परिवार सोसायटी में करीब दो साल से रह रहा था। शर्मिला ने अज्ञात कारणाें के चलते सोसायटी की सातवीं मंजिल की बालकनी से छलांग लगा दी। उसकी गोद में बेटा युवान भी था। जमीन से टकराकर दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए।
स्थानीय लोगों ने दोनों अस्पताल पहुंचाया और घटना की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने घटनास्थल पर जांच पड़ताल की। पुलिस ने दोनों पक्ष के स्वजन को थाने बुलाया। वारदात के समय उसका पति रोहित घर में नहीं था। वहां मायका पक्ष ने ससुराल पक्ष पर घरेलू कलह और दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाया है।
थाना प्रभारी योगेश कुमार के मुताबिक प्रारंभिक जांच में आत्महत्या का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। पुलिस टीम को घटनास्थल से सुसाइड नोट भी नहीं मिला है। स्वजन की शिकायत के आधार पर केस दर्ज करके आगे की कार्रवाई की जाएगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।