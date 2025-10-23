गुरुग्राम: सिग्नेचर ग्लोबल सोसाइटी की बिल्डिंग से मां ने तीन साल के बेटे संग लगाई छलांग, पल भर में दोनों की मौत

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। शहर के सेक्टर-10 थाना क्षेत्र में संदिग्धावस्था में 27 वर्षीय विवाहिता अपने तीन साल के बेटे के साथ बिल्डिंग की सातवीं मंजिल की बालकनी से कूद गई। आसपास के लोगों ने आनन-फानन में दोनों को अस्पताल पहुंचाया जहां डाॅक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

सूचना पर पहुंची पुलिस को जांच में कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। इससे आत्महत्या का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। थाने में विवाहिता के स्वजन ने ससुराल पक्ष पर दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाया है। पुुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

जानकारी के मुताबिक, सिद्धार्थ एन्क्लेव के सिग्नेचर ग्लोबल सोसाइटी निवासी रोहित जिला कोर्ट में जूस बेचने का काम करते हैं। रोहित की शादी महेंद्रगढ़ के बुचेनी निवासी 27 वर्षीय पत्नी शर्मिला से हुई थी। उनके तीन वर्षीय बेटा युवान था।

परिवार सोसायटी में करीब दो साल से रह रहा था। शर्मिला ने अज्ञात कारणाें के चलते सोसायटी की सातवीं मंजिल की बालकनी से छलांग लगा दी। उसकी गोद में बेटा युवान भी था। जमीन से टकराकर दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए।