    गुरुग्राम में CM सैनी ने किया पहली मल्टीलेवल पार्किंग का उद्घाटन, जनता को अभी और करना होगा इंतजार

    By Sandeep Kumar Edited By: Pooja Tripathi
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 09:03 PM (IST)

    सीएम नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम में सोहना चौक स्थित पहली छह मंजिला मल्टीलेवल पार्किंग का उद्घाटन किया। 55.20 करोड़ की लागत से बनी इस पार्किंग में 206 ...और पढ़ें

    सीएम सैनी ने किया मल्टीलेवल पार्किंग का उद्घाटन। जागरण

    जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। गुरुग्राम के सोहना चौक स्थित नवनिर्मित नगर निगम गुरुग्राम की पहली मल्टीलेवल पार्किंग का शुभारंभ मंगलवार को सीएम नायब सिंह सैनी ने किया। इस पार्किंग को वाहन चालकों के लिए कब खोला जाएगा, इस पर जल्द फैसला किया जाएगा।

    निगम को पार्किंग का रखरखाव एजेंसी को सौंपने की हरी झंडी मंगलवार को उद्घाटन के साथ ही शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने दे दी है। इसे टेंडर कर एजेंसी को काम देने के बाद ही लोगों के लिए खोला जाएगा या पहले, इस पर अभी फैसला होना है।

    नियमानुसार अब निगम रखरखाव कार्य के लिए टेंडर लगाएगा और इसकी अवधि 21 दिन की होगी, यानी इस प्रक्रिया में लगभग एक महीना लग सकता है।

    अगर ऐसा हुआ तो पार्किंग के लिए शहर के लोगों को थोड़े दिन और इंतजार करना पड़ सकता है। नगर निगम के एक्सईएन संदीप धुंधवाल ने बताया कि पार्किंग खोलने पर जल्द ही विचार किया जाएगा ताकि वाहन चालकों को कोई परेशानी न हो। पार्किंग रखरखाव के लिए एजेंसी चिह्नत करने के लिए मुख्यालय से मंजूरी मिल गई है।

    क्या है खासियत

    बता दें कि नगर निगम द्वारा सदर बाजार के समीप छह मंजिला पार्किंग का निर्माण किया गया है। इसमें भूतल तथा पहली मंजिल पर दुकानों का निर्माण किया गया है। यहां तीन भूमिगत पार्किंग बनाई गई है। दुकानों को नगर निगम लीज पर देगा।

    पार्किंग की क्षमता 206 कार और 190 बाइक खड़ी करने की है। पार्किंग निर्माण पर 55.20 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। पार्किंग बनने से सदर बाजार, रेलवे रोड सहित आसपास के क्षेत्र में ट्रैफिक जाम खत्म होगा।

    113.64 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया

    सीएम नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम में कुल 113.64 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उद्घाटन की गई परियोजनाओं में 72.96 करोड़ रुपये के कार्य शामिल हैं, जिनमें सदर बाजार में 55.20 करोड़ रुपये की लागत से बहु-स्तरीय कार पार्किंग और सेक्टर-14 में 17.76 करोड़ रुपये की लागत से सामुदायिक केंद्र शामिल है।

    शिलान्यास किए गए कार्यों में सेक्टर-16 में 8.32 करोड़ रुपये की लागत से आरएमसी माडल सड़क एवं नाला, सेक्टर-17ए में 6.28 करोड़ रुपये की लागत से सीवरेज व पेयजल पाइपलाइन, सेक्टर-16 में 6.67 करोड़ रुपये की लागत से छात्रावास निर्माण, तथा नई सब्जी मंडी में 19.41 करोड़ रुपये की लागत से विशेष मरम्मत कार्य शामिल हैं।