गुरुग्राम Metro के दूसरे फेज की डीपीआर तैयार करने का मंत्री ने दिया आदेश, तेजी से होगा लैंड एक्विजिशन

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। केंद्रीय योजना, सांख्यिकीय एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) राव इंद्रजीत सिंह ने बुधवार को जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति (दिशा) की बैठक में विकास कार्यों की समीक्षा की। पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में आयोजित बैठक में गुरुग्राम मेट्रो कनेक्टिविटी और आर्बिटल रेल परियोजना की गति तेज करने के निर्देश दिए गए।

विकास कार्यों को तेज करने में जहां कहीं भी बाधा आ रही है, उसके बारे में जानकारी देने को कहा गया ताकि उसका समाधान किया जा सके। बैठक में राव इंद्रजीत सिंह ने अधिकारियों से कहा कि गुरुग्राम मेट्रो परियोजना के पहले फेज को निर्धारित समयसीमा में पूरा करने के लिए लैंड एक्विजिशन प्रक्रिया को शीघ्रता से निपटाया जाए तथा दूसरे फेज की डीपीआर जल्द से जल्द तैयार की जाए।

बैठक में हरियाणा आर्बिटल रेल परियोजना की प्रगति पर विस्तार से चर्चा की गई। राव इंद्रजीत सिंह ने अधिकारियों से परियोजना की समयसीमा और भविष्य में आ सकने वाली संभावित रुकावटों की स्पष्ट जानकारी देने को कहा। अधिकारियों ने बताया कि आर्बिटल रेल का निर्माण तीन सेक्शन में किया जा रहा है।

धुलावट से मानेसर सेक्शन जून 2027 तक, धुलावट से पृथला सेक्शन दिसंबर 2028 तक और न्यू पातली से हसन कला सेक्शन अप्रैल 2029 तक पूरा करने का लक्ष्य है। बंधवाड़ी सालिड वेस्ट प्लांट की समीक्षा करते हुए केंद्रीय राज्यमंत्री ने कहा कि प्लांट के आसपास के क्षेत्रों में 15 वर्ष पूर्व भूजल की गुणवत्ता और वर्तमान स्थिति का विस्तृत सर्वे कराया जाए।

उन्होंने भूजल के आवासीय काॅलोनियों में प्रवेश की संभावना की वैज्ञानिक जांच करवाने तथा इसे रोकने के उपाय सुझाने के निर्देश दिए। उपायुक्त को इस संबंध में एक विशेषज्ञ कमेटी गठित करने को कहा, जिसमें संबंधित विभागों के साथ एनजीओ भी शामिल होंगे।

पुराने बस स्टैंड को जीएमसीबीएल के लिए चिह्नित करने का सुझाव गुरुग्राम के नए बस स्टैंड निर्माण पर चर्चा करते हुए केंद्रीय राज्यमंत्री ने कहा कि जैसे ही नया बस स्टैंड शिफ्ट हो, पुराने बस स्टैंड की जगह को जीएमसीबीएल बस स्टैंड के रूप में विकसित किया जाए। इससे आमजन को सुगम आवागमन और बेहतर कनेक्टिविटी उपलब्ध होगी, साथ ही यातायात व्यवस्था भी सुव्यवस्थित होगी।

गुरुग्राम–पटौदी–रेवाड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग के कार्यों का संज्ञान लेते हुए उपायुक्त को एक कमेटी गठित करने के निर्देश दिए, जो सड़क निर्माण की प्रगति और सभी चरणों की विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेगी। एनएचएआई से परियोजना निदेशक ने बताया कि जनवरी के अंत तक यह एनएच बनकर तैयार हो जाएगा। इसके उपरांत अन्य कार्यों जैसे साइनबोर्ड आदि को भी जल्द पूरा किया जाएगा।

सदर बाजार सहित अन्य प्रमुख क्षेत्रों में रेहड़ी-पटरी के कारण लोगों को हो रही परेशानी का मुद्दा उठाया गया। निगमायुक्त को निर्देश दिया गया कि समस्या का स्थायी समाधान निकाला जाए और वेंडिंग जोन तय कर रेहड़ी-पटरी वालों को व्यवस्थित रूप से वहां स्थानांतरित किया जाए।

अधिकारियों ने बताया कि नगर निगम ने गुरुग्राम में 200 और मानेसर में 15 वेंडिंग जोन चिह्नित कर कार्य को विभिन्न चरणों में आगे बढ़ाया जा रहा है। राजीव चौक पर लगने वाले जाम और सदर बाजार के आसपास पार्किंग की अपर्याप्तता पर केंद्रीय राज्यमंत्री ने चिंता जताई।

उन्होंने कहा कि दोनों समस्याओं का स्थाई समाधान निकाला जाए ताकि शहर की यातायात व्यवस्था सुचारू हो सके। जल जीवन मिशन की समीक्षा करते हुए राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि शहर के पुराने सीवर और पेयजल पाइपलाइन को बदलते समय भविष्य की बढ़ती जरूरतों को ध्यान में रखते हुए मजबूत जल प्रबंधन प्रणाली विकसित की जाए।