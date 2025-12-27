Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    गुरुग्राम: क्राइम ब्रांच लॉकअप में बंद आरोपी की मौत पर हंगामा, परिवार ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप

    By Vinay TrivediEdited By: Anup Tiwari
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 01:59 PM (IST)

    गुरुग्राम में फरुखनगर क्राइम ब्रांच द्वारा गिरफ्तार आसिफ इकबाल की लॉकअप में मौत हो गई। शनिवार को शव का मजिस्ट्रेट के समक्ष मेडिकल बोर्ड द्वारा पोस्टमा ...और पढ़ें

    Hero Image

    लॉकअप में आरोपी की मौत के बाद हुआ हाईवोल्टेज ड्रामा। जागरण

    जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। फरुखनगर क्राइम ब्रांच द्वारा चोरी के मामले में गिरफ्तार किए गए भिवाड़ी के आरोपित आसिफ इकबाल की लॉकअप में मौत के बाद उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए शनिवार को गुरुग्राम भेजा गया।

    यहां मजिस्ट्रेट के समक्ष डॉक्टर के बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम किया जा रहा है। वही आसिफ के परिवार वाले तिजारा के कांग्रेस नेता इमरान खान के साथ पहुंचे। परिवार वालों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने शुरुआत में बातें छिपाई। सही तरीके से परिवार वालों को मौत के बारे में जानकारी नहीं दी गई थी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    परिवार से आधार कार्ड ले जाने का आरोप 

    उन्होंने आरोप लगाया कि क्राइम ब्रांच की एक टीम रात में ही आसिफ के घर पहुंची थी और परिवार वालों से उसका आधार कार्ड ले गई। उस दौरान भी आसिफ की मौत के बारे में जानकारी नहीं दी गई। उन्हें बाद में पता चला। परिवार वालों ने मामले की गंभीरता से जांच के लिए कहा है।

    दूसरी ओर भीड़ जुटने पर बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया गया। एसीपी क्राइम ललित दलाल ने परिवार वालों को समझाया। उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम में जो भी जानकारी सामने आएगी, उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

    बता दें कि फरुखनगर क्राइम ब्रांच की टीम में चोरी के मामले में गुरुवार को आरोपित आसिफ इकबाल को गिरफ्तार किया था, पुलिस के अनुसार शुक्रवार शाम उसने रजाई के खोल से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली।