गुरुग्राम: क्राइम ब्रांच लॉकअप में बंद आरोपी की मौत पर हंगामा, परिवार ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। फरुखनगर क्राइम ब्रांच द्वारा चोरी के मामले में गिरफ्तार किए गए भिवाड़ी के आरोपित आसिफ इकबाल की लॉकअप में मौत के बाद उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए शनिवार को गुरुग्राम भेजा गया। यहां मजिस्ट्रेट के समक्ष डॉक्टर के बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम किया जा रहा है। वही आसिफ के परिवार वाले तिजारा के कांग्रेस नेता इमरान खान के साथ पहुंचे। परिवार वालों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने शुरुआत में बातें छिपाई। सही तरीके से परिवार वालों को मौत के बारे में जानकारी नहीं दी गई थी।

परिवार से आधार कार्ड ले जाने का आरोप उन्होंने आरोप लगाया कि क्राइम ब्रांच की एक टीम रात में ही आसिफ के घर पहुंची थी और परिवार वालों से उसका आधार कार्ड ले गई। उस दौरान भी आसिफ की मौत के बारे में जानकारी नहीं दी गई। उन्हें बाद में पता चला। परिवार वालों ने मामले की गंभीरता से जांच के लिए कहा है।

दूसरी ओर भीड़ जुटने पर बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया गया। एसीपी क्राइम ललित दलाल ने परिवार वालों को समझाया। उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम में जो भी जानकारी सामने आएगी, उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।