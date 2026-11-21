सतीश राघव, सोहना (गुरुग्राम)। अरावली की पहाड़ियों से सटे गांवों में जंगली जानवरों की बढ़ती गतिविधियां ग्रामीणों के लिए चिंता का कारण बनती जा रही हैं। सोहना क्षेत्र के गांव घामड़ोज में एक मादा तेंदुआ अपने दो शावकों के साथ रिहायशी इलाके में घूमती दिखाई दी। तीनों की गतिविधियां गांव के एक आश्रम के पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई हैं। फुटेज सामने आने के बाद ग्रामीणों में दहशत है। लोगों को अपने बच्चों, बुजुर्गों और मवेशियों की सुरक्षा की चिंता सता रही है।

तेंदुए के परिवार की मौजूदगी सामने आने से खतरा बढ़ा सीसीटीवी फुटेज में रात के समय एक दीवार के ऊपर से एक के बाद एक तीन तेंदुए नीचे उतरते दिखाई दे रहे हैं। इनमें एक मादा तेंदुआ और उसके दो शावक हैं। इसके बाद तीनों आश्रम परिसर के पास रखी पानी की टंकी के नजदीक पहुंचते हैं और पानी पीते नजर आते हैं। कुछ देर तक आसपास घूमने के बाद तीनों वहां से आगे बढ़ जाते हैं। ग्रामीणों के अनुसार, आबादी के इतने करीब तेंदुए के परिवार की मौजूदगी सामने आने से खतरा और बढ़ गया है।

तेंदुओं की गतिविधियां लगातार देखी जा रहीं गांव के मास्टर सतपाल, शील कुमार, मनबीर राघव और जयपाल सिंह ने बताया कि रिहायशी इलाके में तेंदुआ दिखाई देने की यह पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी कई बार तेंदुए गांव में घुस चुके हैं और पहाड़ी की तलहटी में रहने वाले पशुपालकों की बकरियों तथा गाय के बच्चों को उठा ले गए हैं। आश्रम, देवी मंदिर और मिढ़ावली क्षेत्र में भी पिछले कुछ समय से तेंदुओं की गतिविधियां लगातार देखी जा रही हैं।

तलहटी में बसे कई गांवों के लोग इस समस्या से चिंतित ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि वन विभाग के स्थानीय अधिकारियों को कई बार इसकी शिकायत दी गई, लेकिन जंगली जानवरों की गतिविधियों पर निगरानी के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाए गए। उनका कहना है कि पानी और भोजन की तलाश में तेंदुए आबादी की ओर पहुंच रहे हैं। गांव रायसीना, सांप की नंगली, घामड़ोज, भोंडसी, टिकली और सकतपुर सहित अरावली की तलहटी में बसे कई गांवों के लोग इस समस्या से चिंतित हैं।