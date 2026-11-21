जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। गुरुग्राम में नगर निगम के सेक्टर-34 स्थित कार्यालय में दो महिला सफाई कर्मचारियों के बीच हुए विवाद के मामले में निगम प्रशासन ने कार्रवाई की है।

इस मामले में ड्यूटी के प्रति लापरवाही बरतने और एक महिला कर्मचारी का पक्ष लेने के आरोप में निगम में तैनात जूनियर इंजीनियर (जेई) संजीत कुमार को निलंबित कर दिया गया है।

वहीं, विवाद में शामिल महिला सफाई कर्मचारी भारती की सेवाएं भी समाप्त कर दी गई हैं। बता दें कि सेक्टर-34 स्थित नगर निगम कार्यालय में दो महिला सफाई कर्मचारियों के बीच विवाद हुआ था।

महिला सफाई कर्मचारी का पक्ष लिया

इस मामले में जेई संजीत कुमार की भूमिका भी सवालों के घेरे में आई थी। उन पर आरोप था कि उन्होंने ड्यूटी में लापरवाही बरती और एक महिला सफाई कर्मचारी का पक्ष लिया।

इस मामले को गंभीरता से लेते हुए मेयर कार्यालय की ओर से निगमायुक्त को जेई के विरुद्ध कार्रवाई करने की सिफारिश की गई थी। दोनों महिला सफाईकर्मियों की ड्यूटी सेक्टर 34 स्थित नगर निगम कार्यालय में थी।

अतिरिक्त निगमायुक्त ने जारी किए आदेश

मेयर कार्यालय की सिफारिश के बाद नगर निगम के अतिरिक्त निगमायुक्त ने कार्रवाई करते हुए जेई संजीत कुमार को निलंबित करने के आदेश जारी किए।

वहीं, निजी एजेंसी के माध्यम से निगम में कार्यरत महिला सफाई कर्मचारी भारती की सेवाएं समाप्त करने के निर्देश संबंधित एजेंसी को दिए गए। इसके बाद एजेंसी ने भारती की सेवाएं समाप्त कर दी हैं।

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