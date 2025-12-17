Language
    गुरुग्राम: जेल से बाहर आते ही रची नई साजिश, युवती से दर्ज कराया शिकायतकर्ता के पति पर दुष्कर्म का मनगढ़ंत केस

    By Vinay Trivedi Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 04:38 PM (IST)

    गुरुग्राम में जेल से बाहर आते ही एक नई साजिश रची गई। एक युवती के माध्यम से शिकायतकर्ता के पति पर झूठा दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया गया है। इस घटना ने ...और पढ़ें

    प्रतीकात्मक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। कुछ महीने पहले दुष्कर्म के मामले में जेल गए व्यक्ति ने जमानत पर बाहर आने के बाद शिकायकर्ता महिला पर दबाव बनाने और पैसे ऐंठने के लिए एक युवती के साथ मिलकर शिकायतकर्ता महिला के पति के खिलाफ दुष्कर्म का मनगढ़ंत केस दर्ज करा दिया। डीएलएफ फेस दो थाना पुलिस ने मामले की जांच करते हुए दुष्कर्म का झूठा केस दर्ज कराने वाली युवती को गिरफ्तार कर लिया। अभी साजिशकर्ता आरोपित फरार है। पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। साजिशकर्ता आरोपित की पहचान फरीदाबाद के रहने वाले जितेंद्र उर्फ बिट्टू के रूप में की गई है।

    ऑनलाइन जॉब पोर्टल से मिली थी इंटरव्यू की लीड

    पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि एक युवती ने डीएलएफ फेस दो थाने में 11 दिसंबर को दुष्कर्म की शिकायत दी। उसने अपना स्थाई पता राजस्थान बताया था। उसने शिकायत में कहा था कि वह दिल्ली में रहती है। उसने ऑनलाइन जाॅब पोर्टल पर नौकरी के लिए प्रोफाइल बनाई थी।

    इसी दौरान मोबाइल नंबर से संपर्क करके 15 नवंबर को उसे नौकरी के इंटरव्यू के बहाने एमजी रोड मेट्रो स्टेशन के पास बुलाया गया। एक युवक ने ऑफिस की गाड़ी बताकर इसे गाड़ी में बैठाया। ये लोग पहले इसे इंटरव्यू कराने के लिए एमजीएफ मेट्रोपोलिटन माॅल ले गए, फिर वापस गाड़ी में बैठकर एक आरोपित ने इसके साथ दुष्कर्म किया। शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी गई।

    बिट्टू ने कहा था झूठा आरोप लगाने के लिए

    शिकायत मिलने पर थाना पुलिस ने केस दर्ज कर लिया और जांच शुरू की। पुलिस टीम ने घटनास्थल, समय, काॅल डिटेल, तकनीकी साक्ष्य, सीसीटीवी फुटेज तथा अन्य तथ्यों का विश्लेषण किया। जांच में दुष्कर्म का मामला झूठा पाया गया। इस पर आरोपित युवती के खिलाफ संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया गया और उसे मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपित युवती से पूछताछ में पता चला कि झूठा केस करने के लिए उसे जितेंद्र उर्फ बिट्टू नाम के व्यक्ति ने कहा था। उसी ने इसकी साजिश रची थी।

    कुछ दिन पहले ही मिली थी जमानत

    जांच में पता चला कि बिट्टू पर कुछ महीने पहले दुष्कर्म की एफआईआर हुई थी। उसे पुलिस ने जेल भेजा था। कुछ दिन पहले ही वह जेल से जमानत पर बाहर आया था। जिस महिला ने बिट्टू के खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज कराया था। आरोपित ने उसके पति के खिलाफ साजिश करके केस दर्ज कराया। आरोपित महिला पर दबाव बनाने के साथ ही उसके पति से पैसे ऐंठना चाहता था।

    युवती के दोस्त से जेल में बिट्टू की हुई थी पहचान

    आरोपित युवती से पूछताछ में पता चला कि इसने अभिषेक नाम के युवक के खिलाफ जुलाई 2025 में दुष्कर्म करने का एक केस सेक्टर 14 गुरुग्राम में दर्ज कराया था। अभिषेक फिलहाल जेल में बंद है। जेल में बंद आरोपित अभिषेक ने इसको शादी करने के लिए हां की तो यह उससे बातचीत करने लगी। जेल में रहने के दौरान ही बिट्टू की मुलाकात अभिषेक से हुई। जब बिट्टू जमानत पर बाहर आया तो उसने इसकी साजिश रची और अभिषेक से मदद मांगी। अभिषेक के कहने पर ही युवती पैसों के लालच में इस साजिश में शामिल हुई।

