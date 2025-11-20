165 करोड़ से सुधरेंगी गुरुग्राम की सड़कें और सीवरेज सिस्टम, वित्त एवं संविदा समिति से 26 विकास कार्य मंजूर

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। शहर में सड़क, सीवर और स्टार्म वाटर नेटवर्क को मजबूत किया जाएगा। इसको लेकर बृहस्पतिवार को हुई वित्त एवं संविदा समिति की बैठक में 26 विकास कार्यों को मंजूरी दी गई। बैठक की अध्यक्षता मेयर राजरानी मल्होत्रा ने की।

बैठक में शहर के विभिन्न वार्डों में प्रस्तावित 28 बड़े विकास कार्यों पर विस्तृत चर्चा की गई, जिनमें से 26 परियोजनाओं को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी गई। इन कार्यों पर लगभग 165 करोड़ रुपये की लागत आएगी। बैठक में निगमायुक्त प्रदीप दहिया, समिति सदस्य पार्षद अनूप सिंह व सुंदर सिंह, चीफ इंजीनियर विजय ढाका, निगम सचिव एवं डीटीपी सिद्धार्थ खंडेलवाल, कार्यकारी अभियंता संदीप धूंधवाल, प्रदीप कुमार, प्रवीण राघव, सुंदर श्योराण, संदीप सिहाग, सचिन यादव तथा सहायक अभियंता मनोज अहलावत उपस्थित रहे। बैठक में सभी प्रस्तावों पर समिति ने विस्तार से विचार-विमर्श किया और 28 को प्रशासनिक मंजूरी प्रदान की।

इनमें वार्ड 17 में दो एमएलडी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट और सीवर लाइन बिछाने के कार्य के लिए 804.24 लाख रुपये, खेडकी दौला से सीही गांव तक सड़क निर्माण के लिए 463.55 लाख रुपये, बेगमपुर-खैटोला से बेहरामपुर रोड और एनएच-48 पर स्टार्म वाटर ड्रेन के लिए 658.37 लाख रुपये, दरबारीपुर में वाटर सप्लाई नेटवर्क बिछाने के लिए 296.79 लाख रुपये की मंजूरी मिली है।

इसी तरह सीही सीपीआर रोड तक सीवर लाइन व स्टार्म वाटर ड्रेन के लिए 598.57 लाख रुपये, मोहम्मदपुर ट्रक यूनियन से सीपीआर रोड तक लंबित सडक़ कार्य के लिए 329.04 लाख रुपये, एमजी रोड से ओल्ड दिल्ली रोड तक सुंदर सिंह मार्ग माॅडल रोड निर्माण के लिए 571.30 लाख रुपये, 600 एमएम सीवर लाइन की मजबूती व रिहेबिलिटेशन के लिए 977.93 लाख रुपये, सेक्टर-14 में माॅडल रोड निर्माण के लिए 763.79 लाख रुपये के कार्य शामिल हैं।



इनके अतिरिक्त सुशांत लोक फेज-1 में सड़क निर्माण के लिए 958.83 लाख रुपये, साउथ सिटी-टू ब्लाक-ए से निर्वाणा कंट्री रोड तक माडल रोड निर्माण के लिए 609.69 लाख रुपये, एचपीआर रोड से बानी स्क्वायर तक माडल रोड के लिए 615.87 लाख रुपये, ओमेक्स माल से रोज़वुड सिटी तक माॅडल रोड के लिए 632.34 लाख रुपये के विकास कार्य होंगे।

नूरपुर मोड़ से अकलिमपुर तक रोड निर्माण व 700 एमएम सीवर लाइन के लिए 684.45 लाख रुपये, सेक्टर पांच की सड़कों के लिए 664.09 लाख रुपये, सुशांत लोक-3 ब्लाक बी व सी में सड़कों के लिए 405.85 लाख रुपये, सुशांत लोक-1 ए एवं बी ब्लाक में सड़कों के लिए 825.63 लाख रुपये से निर्माण किया जाएगा।

यूरो स्कूल से जीएमसीबीएल बस स्टैंड तक स्टार्म वाटर ड्रेन के लिए 553.84 लाख रुपये तथा खांडसा गांव में सेकेंडरी कलेक्शन पाइंट विकास के लिए 388 लाख रुपये से विकास कार्य होंगे, जिसका कार्य एचएचआईआईडीसी से से एनओसी मिलने के बाद ही किया जाएगा।

सेक्टर-47 की सड़कों का होगा निर्माण बैठक में बलियावास गांव में गोशाला निर्माण के लिए 993.18 लाख रुपये, सेक्टर-47 की आंतरिक सड़कों के लिए 293 लाख रुपये के प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान इस मामले को निगम सदन में भेजने का निर्णय लिया गया।

सेक्टर-12 माधव भवन के पास ग्रीन बेल्ट नवीनीकरण के लिए 365.06 लाख रुपये के प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान समिति ने इसमें आरडब्ल्यूएच के प्रावधान का सुझाव दिया। न्यू पालम विहार के ब्लॉक ए व एफ में सड़काें, सीवर लाइन व पानी की सप्लाई के लिए 942.61 लाख रुपये, न्यू पालम विहार के ब्लाक बी व जी के लिए 613.27 लाख रुपये के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

गुरुग्राम के विकास में आएगी नई तेजी मेयर राजरानी मल्होत्रा ने कहा कि निगम द्वारा स्वीकृत परियोजनाएं शहर की आधारभूत संरचना को मजबूत करेंगी और सीवर, जल निकासी, सड़को तथा स्वच्छता से जुड़े मुद्दों का स्थायी समाधान प्रदान करेंगी। उन्होंने कहा कि सभी स्वीकृत कार्यों को तय समयसीमा में उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाएगा।