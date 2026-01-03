Language
    गुरुग्राम में उद्योगपति से करोड़ों की ठगी, लोन दिलाने के बहाने फंसाया; एक आरोपी गिरफ्तार

    By Varun Trivedi Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 01:42 PM (IST)

    गुरुग्राम में एक उद्योगपति से लोन दिलाने के बहाने करोड़ों की ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। इकोनॉमिक ऑफेंस विंग-1 ने प्राइवेट लोन दिलाने के बहाने लोगों से करोड़ों रुपये की ठगी करने वाले एक संगठित गिरोह का भंडाफोड़ किया है और तेलंगाना के कोमपल्ली इलाके से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने खुद को बड़ा फाइनेंसर बताकर एक उद्योगपति का भरोसा जीता और एडवांस ब्याज के नाम पर करोड़ों रुपये ठग लिए।

    आरोपी की पहचान वेनम राजू (30) के रूप में हुई है, जो तेलंगाना के मलकानगिरी जिले के कोमपल्ली का रहने वाला है। उसके पास MBA की डिग्री है। पुलिस टीम ने आरोपी वेनम राजू को मलकानगिरी कोर्ट में पेश किया और चार दिन की रिमांड हासिल की।

    इकोनॉमिक ऑफेंस विंग-1 की जांच के बाद सितंबर 2023 में सदर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ता ने बताया कि वह ओरिएंट क्राफ्ट स्वेटर्स लिमिटेड के मालिक हैं और कपड़ों का कारोबार करते हैं। आर्थिक तंगी के कारण वह ब्याज पर लोन की तलाश में थे। 25 मई, 2023 को तरुण मनचंदा नाम के एक व्यक्ति ने उन्हें फोन किया और खुद को हरियाणा के फाइनेंसर विक्रम और हैदराबाद के फाइनेंसर नितिन गर्ग से जुड़ा हुआ बताया।

    दो दिन बाद, तरुण, नितिन गर्ग और विक्रम शिकायतकर्ता के ऑफिस आए और उन्हें 6 प्रतिशत ब्याज दर पर 100 करोड़ रुपये तक का लोन दिलाने का भरोसा दिलाया। जरूरी दस्तावेज लेने के बाद, आरोपी ने उन्हें हैदराबाद बुलाया, जहां उनकी मुलाकात श्रीनिवास कंडोला से हुई। वहां उनसे 40 करोड़ रुपये के लोन के लिए एडवांस ब्याज के तौर पर 2.50 करोड़ रुपये जमा करने को कहा गया।

    उनका भरोसा जीतने के लिए, आरोपी ने 3, 5 और 6 जून, 2023 को शिकायतकर्ता के खाते में 2.25 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए। इसके बाद, 15 जून, 2023 को हैदराबाद के एक होटल में हुई मीटिंग के दौरान, शिकायतकर्ता ने RTGS के जरिए आरोपी के खातों में 4.70 करोड़ रुपये ट्रांसफर कर दिए। पैसे मिलते ही आरोपी यह कहकर फरार हो गए कि 40 करोड़ रुपये 15 मिनट के अंदर उनके खाते में आ जाएंगे।

    इस तरह कुल 2.45 करोड़ रुपये की ठगी की गई। पूछताछ के दौरान, आरोपी ने कबूल किया कि उसे धोखाधड़ी के पैसे में से अपने हिस्से के तौर पर ₹50 लाख मिले थे। पुलिस अब दूसरे फरार आरोपियों की तलाश कर रही है, चोरी किए गए पैसे को बरामद करने की कोशिश कर रही है, और इस गैंग से जुड़े दूसरे मामलों की जांच कर रही है।