गुरुग्राम के होटल में ठहरे थे चार विदेशी नागरिक, मैनेजर गिरफ्तार; सामने आई यह वजह

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। थाना सुशांत लोक पुलिस ने सेक्टर-43 स्थित फ्लैक्स हाउस होराइजन वन होटल में बिना अनुमति और बिना सी-फार्म के चार विदेशी नागरिकों को ठहराने के मामले में होटल मैनेजर के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस ने पासपोर्ट और वीजा की प्रतियां कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है।



पुलिस आयुक्त विकास अरोड़ा के निर्देश पर अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए गुरुग्राम पुलिस ने विशेष अभियान चला रखा है। पुलिस उपायुक्त (पूर्व) के मार्गदर्शन में रविवार को थाना सुशांत लोक पुलिस टीम ने सेक्टर-42/43 मेट्रो स्टेशन के पास स्थित फ्लैक्स हाउस होराइजन वन होटल में चेकिंग की। जांच के दौरान होटल में चार विदेशी नागरिकों को बिना सी-फॉर्म और आवश्यक अनुमति के ठहराया जाना पाया गया।