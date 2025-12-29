Language
    गुरुग्राम के होटल में ठहरे थे चार विदेशी नागरिक, मैनेजर गिरफ्तार; सामने आई यह वजह

    By Varun Trivedi Edited By: Sonu Suman
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 10:09 PM (IST)

    गुरुग्राम के सेक्टर-43 स्थित फ्लैक्स हाउस होराइजन वन होटल के मैनेजर को बिना अनुमति और सी-फॉर्म के चार विदेशी नागरिकों को ठहराने के आरोप में गिरफ्तार क ...और पढ़ें

    गुरुग्राम के होटल का मैनेजर गिरफ्तार।

    जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। थाना सुशांत लोक पुलिस ने सेक्टर-43 स्थित फ्लैक्स हाउस होराइजन वन होटल में बिना अनुमति और बिना सी-फार्म के चार विदेशी नागरिकों को ठहराने के मामले में होटल मैनेजर के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस ने पासपोर्ट और वीजा की प्रतियां कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है।

    पुलिस आयुक्त विकास अरोड़ा के निर्देश पर अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए गुरुग्राम पुलिस ने विशेष अभियान चला रखा है। पुलिस उपायुक्त (पूर्व) के मार्गदर्शन में रविवार को थाना सुशांत लोक पुलिस टीम ने सेक्टर-42/43 मेट्रो स्टेशन के पास स्थित फ्लैक्स हाउस होराइजन वन होटल में चेकिंग की। जांच के दौरान होटल में चार विदेशी नागरिकों को बिना सी-फॉर्म और आवश्यक अनुमति के ठहराया जाना पाया गया।

    पुलिस ने होटल प्रबंधन से संबंधित दस्तावेजों की जांच की जिसमें सामने आया कि विदेशी नागरिकों के ठहराव की सूचना नियमानुसार थाना पुलिस को नहीं दी गई थी और सी-फार्म भी भरा नहीं गया था। पूछताछ में होटल मैनेजर कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सका।

    इसके बाद थाना सुशांत लोक में संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपित होटल मैनेजर की पहचान उत्तराखंड के जिला नैनीताल के गांव नैनवालपुर निवासी जितेंद्र कुमार के रूप में हुई है। पुलिस मामले में आगे की जांच में जुट गई है।