Delhi Bomb Blast: दिल्ली में आतंकी हमले को देखते हुए गुरुग्राम में हाई अलर्ट, दिल्ली बार्डर पर नाकेबंदी
दिल्ली में बम धमाकों के बाद गुरुग्राम में हाई अलर्ट जारी किया गया है। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है, और चार हजार से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। दिल्ली-गुरुग्राम बॉर्डर पर नाकेबंदी की गई है और वाहनों की सघन जांच हो रही है। खुफिया एजेंसियों को आशंका है कि कुछ संदिग्ध हरियाणा में घुस सकते हैं। पुलिस ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है।
जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। दिल्ली में सोमवार शाम आतंकी हमले को देखते हुए गुरुग्राम में भी हाई अलर्ट कर दिया गया। मानीटरिंग के लिए जिला मुख्यालय पर कंट्रोल रूम भी बना दिया गया। डीसीपी वेस्ट करण गोयल को कंट्रोल रूम की जिम्मेदारी दी गई है। चार हजार से ज्यादा पुलिसकर्मियों को सड़क पर उतारा गया है।
दिल्ली-गुरुग्राम बार्डर पर नाकेबंदी कर दी गई। यहां से गुजरने वाली सभी गाड़ियों की जांच की जा रही है। खासकर दूसरे राज्यों के नंबर प्लेट वाली गाड़ियों से आने वाले चालकों व उसमें मौजूद लोगों के पहचान पत्र भी देखे जा रहे हैं।
पुलिस आयुक्त विकास अरोड़ा ने संबंधित क्षेत्रों के डीसीपी, एसीपी, थाना प्रभारियों, क्राइम टीमों और इंटेलिजेंस ब्यूरो को सोमवार रात शहर के सभी होटल, गेस्ट हाउस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट व भीड़भाड़ वाली जगहों पर सघन जांच चलाने के निर्देश दिए। रात में ही पुलिसकर्मियों ने सभी जगहों पर सघन तलाशी अभियान चलाया।
एक दिन पहले फरीदाबाद जिले से सैकड़ों किलो विष्फोटक मिलने और फिर सोमवार शाम दिल्ली में आतंकी हमले को देखते हुए यह सुरक्षा व्यवस्था कड़ी गई है। गुरुग्राम जिले की सीमा फरीदाबाद और दिल्ली दोनों से ही लगती हैं। ऐसे में संदिग्धों के गुरुग्राम में पनाह लेने की आशंका भी बढ़ जाती है। इसके मद्देनजर पुलिस आयुक्त ने सघन तलाशी के आदेश दिए हैं।
किसी भी स्तर पर चूक और कोताही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं शहर के अंदरूनी क्षेत्रों सेक्टर पांच, पालम विहार, डीएलएफ फेस एक, न्यू कालोनी, शिवाजी नगर, सेक्टर 10ए थाना क्षेत्र की पुलिस ने भी नाकेबंदी कर जांच शुरू कर दी। जीआरपी और आरपीएफ टीमें भी चौकन्नी हो गई हैं। रेलवे पुलिस ने सोमवार रात को ही रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। यात्रियों और उनके सामान की तलाशी ली गई। इसके साथ ही ट्रेनों में भी अभियान चलाया गया।
सुरक्षा की दृष्टि से सभी पुलिसकर्मियों को दिशानिर्देश दिए हैं। जोनल पुलिस के साथ ट्रैफिक पुलिस के जवान भी हाईवे पर जगह-जगह तैनात रहेंगे। सादी वर्दी में पुलिसकर्मी शहर में हो रही गतिविधियों पर नजर रखेंगे। होटल, गेस्ट हाउस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट समेत भीड़भाड़ वाली जगहों पर सघन तलाशी अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। किसी भी सूरत पर कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
विकास अरोड़ा, पुलिस आयुक्त
